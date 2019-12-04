Ще один суперник збірної України перед Євро-2020 проведе матч з топ-збірною

Суперник збірної України по груповому етапу Євро-2020 команда Австрії напередодні старту турніру проведе контрольний поєдинок проти Англії. Команди вже домовилися про товариську зустріч.

Поєдинок відбудеться 2 червня у Відні на стадіоні "Ернст Хаппель". Розпочнеться зустріч о 21:45 за київським часом.

Що там Нідерланди? Суперник збірної України перед Євро-2020 проведе спаринг з чемпіоном світу

Натомість 30 березня 2020 року австрійці поміряються силами зі збірною Туреччини.

Офіційний сайт Австрійського футбольного союзу інформує, що суперники, час й місце проведення інших товариських матчів збірної Австрії перед Євро-2020 стануть відомі пізніше.

З ким планує зіграти спаринги Україна?

Збірна України у 2020 році зіграє декілька товариських матчів. Зокрема, у березні "синьо-жовті" можуть зустрітися з чинними чемпіонами світу французами. Також команду Андрія Шевченка чекає зустріч з Польщею.

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Тренерський штаб збірної України також запросив Угорщину або Уельс як суперника для спарингу в червні 2020 року перед Євро, повідомляє Sport Arena.

За інформацією джерела, попередній варіант зі збірною Ірландії не влаштував тренерський штаб України.

Канали "Футбол 1/2" також повідомляв, що Ірландія не розглядається як суперник для товариської зустрічі перед Євро-2020.

Поєдинок Євро-2020 Україна – Австрія відбудеться 22 червня в Бухаресті. Початок о 19:00.