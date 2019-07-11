Ще один український футболіст перейшов у російський клуб

Черговий український футболіст вирішив продовжити кар'єру в Росії. Андрій Міщенко продовжить кар'єру в російському "СКА Хабаровську".

Екс-захисник одеського "Чорноморця" підписав з клубом "СКА Хабаровськ" контракт на один рік, інформує сайт російського клубу.

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За "СКА Хабаровськ" Міщенко виступатиме під 22 номером.

Новий клуб українського футболіста йде тільки на 12-му місці в другому дивізіоні російського чемпіонату.

У минулому сезоні за "Чорноморець" 28-річний Міщенко провів 12 матчів у чемпіонаті України. "Моряки" ж вилетіли в Першу лігу.

Також Міщенко відомий тим, що в Україні виступав за донецький "Олімпік", "Севастополь", "Сталь", "Гірник-Спорт" та "Колос" Кобеляки (любительський клуб).

За кордоном Міщенко провів два роки в чемпіонаті Ізраїлю, де виступав за "Маккабі" (Нетанія) і "Хапоель" (Ашкелон).