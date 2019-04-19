Ще один український клуб можуть позбавити професійного статусу через договірні матчі, – ЗМІ

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"Колос" можуть позбавити професійного статусу
"Колос" можуть позбавити професійного статусу

Невдовзі Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України може позбавити футбольний клуб "Колос" (Ковалівка) статусу професійного.

Про це заявив журналіст Костянтин Андріюк з посиланням на власні джерела.

"З достеменних мені джерел відомо, що дуже скоро в КДК ФФУ з’явиться пухкенька пачка доказів участі в договірних матчах за участю офіційних осіб ФК "Колос". І на цей клуб, вочевидь чекає доля "Сум". Тобто, позбавлення професійного статусу", – написав Костянтин Андріюк.

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За його словами, забезпечення потрібних результатів "Колос" організовував через арбітра Віктора Арановського. 

"Є інформація, що саме Арановського-молодшого ФК "Колос" використовував як посередника в роботі з арбітрами. А ті вже забезпечували потрібні результати та необхідні очки клубу в чемпіонаті", – переконаний журналіст.

Нагадаємо, що 22 травня 2018 року поліція опублікувала список клубів, які підозрюються в організації договірних матчів. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що клубів є 35. Серед цих клубів є і "Колос". Команда зараз йде на третій позиції в Першій лізі та претендує на потрапляння в УПЛ.

Поки ж професійного статусу через договірні матчі позбавили "Суми". Довічну дискваліфікацію отримали чотири гравці клубу, а також президент та помічник тренера "Сум". Ще частина гравців отримала дискваліфікацію на різний термін.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Скандал з договірними матчами в Україні
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