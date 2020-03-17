Ще один великий футбольний турнір між збірними перенесли через коронавірус

Кубок Америки по футболу 2020 офіційно перенесли. Причиною перенесення турніру під егідою Південноамериканської футбольної конфедерації стала пандемія коронавірусу.

Турнір мав відбутися з 12 червня до 12 липня на дев'яти футбольних полях Колумбії та Аргентини.

Однак змагання перенесено на 2021 рік, інформує Sky Sports.

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BREAKING: The 2020 Copa America has been postponed until next summer due to the coronavirus outbreak. — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 17, 2020

Що таке Кубок Америки? Це аналог чемпіонату Європи з футболу. Кубок Америки по футболу 2020 має стати першим в історії турніру, коли його прийме не одна країна.



Починаючи з цього розіграшу турнір буде проходити раз на чотири роки. У турнірі як зазвичай будуть брати участь 12 збірних (у тому числі дві запрошені збірні). Чинним володарем Кубку є збірна Бразилії.

Коронавірус у Колумбії та Аргентині

Станом на 17 березня коронавірусом у світі заразилися понад 174 тисячі осіб, померли 7 085 осіб.

Уряд Аргентини прийняв рішення про закриття кордонів через поширення коронавірусної інфекції

Колумбія також закрила кордони для іноземців, щоб обмежити поширення коронавірусу.

У Південній Америці по числу випадків коронавірусу лідирує Бразилія.

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