Ще один великий футбольний турнір між збірними перенесли через коронавірус
Кубок Америки по футболу 2020 офіційно перенесли. Причиною перенесення турніру під егідою Південноамериканської футбольної конфедерації стала пандемія коронавірусу.
Турнір мав відбутися з 12 червня до 12 липня на дев'яти футбольних полях Колумбії та Аргентини.
Однак змагання перенесено на 2021 рік, інформує Sky Sports.
До теми УЄФА переніс Євро-2020
Що таке Кубок Америки? Це аналог чемпіонату Європи з футболу. Кубок Америки по футболу 2020 має стати першим в історії турніру, коли його прийме не одна країна.
Починаючи з цього розіграшу турнір буде проходити раз на чотири роки. У турнірі як зазвичай будуть брати участь 12 збірних (у тому числі дві запрошені збірні). Чинним володарем Кубку є збірна Бразилії.
Коронавірус у Колумбії та Аргентині
- Станом на 17 березня коронавірусом у світі заразилися понад 174 тисячі осіб, померли 7 085 осіб.
- Уряд Аргентини прийняв рішення про закриття кордонів через поширення коронавірусної інфекції
- Колумбія також закрила кордони для іноземців, щоб обмежити поширення коронавірусу.
- У Південній Америці по числу випадків коронавірусу лідирує Бразилія.
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