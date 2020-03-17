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Ще один великий футбольний турнір між збірними перенесли через коронавірус

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Кубок Америки по футболу 2020 перенесли на 2021 рік / twitter.com/goal

Кубок Америки по футболу 2020 офіційно перенесли. Причиною перенесення турніру під егідою Південноамериканської футбольної конфедерації стала пандемія коронавірусу.

Турнір мав відбутися з 12 червня до 12 липня на дев'яти футбольних полях Колумбії та Аргентини.

Однак змагання перенесено на 2021 рік, інформує Sky Sports.

До теми УЄФА переніс Євро-2020

Що таке Кубок Америки? Це аналог чемпіонату Європи з футболу. Кубок Америки по футболу 2020 має стати першим в історії турніру, коли його прийме не одна країна.

Починаючи з цього розіграшу турнір буде проходити раз на чотири роки. У турнірі як зазвичай будуть брати участь 12 збірних (у тому числі дві запрошені збірні). Чинним володарем Кубку є збірна Бразилії.

Коронавірус у Колумбії та Аргентині

  • Станом на 17 березня коронавірусом у світі заразилися понад 174 тисячі осіб, померли 7 085 осіб.
  • Уряд Аргентини прийняв рішення про закриття кордонів через поширення коронавірусної інфекції
  • Колумбія також закрила кордони для іноземців, щоб обмежити поширення коронавірусу.
  • У Південній Америці по числу випадків коронавірусу лідирує Бразилія.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Копа Америка
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