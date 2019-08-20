Ще один відомий український боксер битиметься за пояс WBC

Український боксер Віктор Постол отримає шанс завоювати титул чемпіона світу за версією WBC в першій середній вазі. WBC зобов'язала чемпіона Хосе Раміреса почати вільні переговори з українцем, який є обов'язковим претендентом.

Рада в листі для обох сторін повідомила, що якщо вони не укладуть угоду, то 20 вересня в Мехіко відбудуться промоутерські торги.

Читайте також: Дерев'янченко – Головкін: офіційні дата та місце бою

Рамірес також є чемпіоном WBO, а обов'язковий претендент на цей пояс – Джек Каттералл.

Джерело повідомляє, що промоутерська компанія Top Rank планує обов'язковий захист за однією з версій для Раміреса в листопаді або грудні.

Українець Постол уже володів чемпіонським поясом WBC. У 2015 році Віктор переміг Лукаса Мартіна Матіссе в бою за вакантний пояс. Однак вже в наступному поєдинку українець програв Теренсу Кроуфорду й втратив титул.

Усього на професійному ринзі Постол провів 33 поєдинки й виграв 31 бій. У пасиві українця дві поразки.

Хосе Рамірес – непереможний американський боксер, який володіє чемпіонськими поясами WBC й WBO. На професійному ринзі він провів 25 поєдинків і всі виграв.

Хто з українців володіє поясами WBC?

Донедавна чемпіонським поясом WBC у важкій вазі володів Олександр Усик. Однак українець втратив пояс, оскільки вирішив змінити вагову категорію.

Поясом WBC у напівважкій вазі володіє Олександр Гвоздик. 18 жовтня Гвоздик, який встиг провести один успішний захист титулу, проведе об'єднавчий бій з чемпіоном за версією IBF Артуром Бетербієвим.

31-го серпня у Лондоні пояс WBC у легкій вазі матиме шанс завоювати Василь Ломаченко. У бою за вакантний титул українець зустрінеться з Люком Кемпбеллом.