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Ще один європейський топ-чемпіонат достроково завершив сезон: хто переможець

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Чемпіонат Нідерландів достроково завершено
Чемпіонат Нідерландів достроково завершено / Goal.com

Професійна футбольна рада Нідерландів прийняла рішення достроково припинити чемпіонат сезону 2019/20.

Розподіл місць проходить згідно поточного стану команд в турнірній таблиці. Рішення належить схвалити УЄФА, пише NOS.

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Причому, чемпіон першості не буде визначений. Також не буде підвищення / пониження у класі. Команди, які перебувають у зоні вильоту (АДО Ден Хааг та "Валвейк"), збережуть прописку в турнірі.

"Аякс" і АЗ Алкмаар зіграють у попередньому раунді Ліги чемпіонів-2020/21, а "Феєноорд", ПСВ і "Віллем II" візьмуть участь в попередніх раундах Ліги Європи-2020/21.

Турнірна таблиця чемпіонату Нідерландів на час зупинки турніру

  • Раніше про бажання достроково завершити сезон повідомляли Бельгія та Шотландія.
  • В останній раз в Нідерландах не було визначено чемпіон в сезоні-1944/45.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Нідерланди Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Футбол
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