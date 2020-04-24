Ще один європейський топ-чемпіонат достроково завершив сезон: хто переможець

Професійна футбольна рада Нідерландів прийняла рішення достроково припинити чемпіонат сезону 2019/20.

Розподіл місць проходить згідно поточного стану команд в турнірній таблиці. Рішення належить схвалити УЄФА, пише NOS.

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Причому, чемпіон першості не буде визначений. Також не буде підвищення / пониження у класі. Команди, які перебувають у зоні вильоту (АДО Ден Хааг та "Валвейк"), збережуть прописку в турнірі.

"Аякс" і АЗ Алкмаар зіграють у попередньому раунді Ліги чемпіонів-2020/21, а "Феєноорд", ПСВ і "Віллем II" візьмуть участь в попередніх раундах Ліги Європи-2020/21.

Турнірна таблиця чемпіонату Нідерландів на час зупинки турніру

Раніше про бажання достроково завершити сезон повідомляли Бельгія та Шотландія.

В останній раз в Нідерландах не було визначено чемпіон в сезоні-1944/45.

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