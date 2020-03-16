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Ще один захисник "Валенсії" захворів на коронавірус

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Ельякім Мангаля / independent.co.uk

Орендований у "Манчестер Сіті" футболіст іспанської "Валенсії" Ельякім Мангаля зізнався, що у нього виявлений вірус COVID-19.

На офіційному сайті клубу пресслужба "Валенсії" зробила заяву, що в їх клубі виявили п'ять випадків зараження вірусом COVID-19.

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Позитивний тест на наявність коронавірусу здали гравці команди та тренерський штаб. Імена усіх тих, що заразилися не повідомляють.

Французький захисник став другим ім'я якого клуб повідомив. Раніше повідомили, що коронавірус виявлений у захисника "Валенсії" Есекіль Гарая.

Мангаля також підтвердив інформацію у своєму твіттері.

Сьогодні я дізнався, що хворий коронавірусом. Я відчуваю себе добре, і у мене немає симптомів, які пов'язують з хворобою. Я дізнався, що ти можеш бути переносником вірусу навіть тоді, коли не відчуваєш симптомів хвороби. Тому я раджу всім слідувати рекомендацій і уникати контактів з людьми,
– написав Мангаля в twitter.


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 канал

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Автор: Софія Кулай
Теги: Футбол Спорт Коронавірус Covid-19
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