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Ще один зірковий шахіст хоче припинити виступи за збірну України

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Руслан Пономарьов / ugra2017.fide.com

Український гросмейстер Руслан Пономарьов відреагував на скандал навколо призначення федерацією шахів головним тренером збірної Олександра Сулипи.

Пономарьов заявив, що планує залишити Федерацію шахів України у зв'язку зі скандалом навколо призначення Олександра Сулипи. Про це він повідомив у Twitter.

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"Схоже, що Федерація шахів України ніяк не збирається реагувати або навіть спілкуватися з гравцями. В такій ситуації нічого не залишається, як наслідувати приклад Ельянова і залишити федерацію", – написав Пономарьов.

Раніше українські шахісти попросили Міністерство культури, молоді та спорту переглянути вибір головного тренера збірної, однак це прохання не було виконано.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Шахи
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