Ще один зірковий шахіст хоче припинити виступи за збірну України
Український гросмейстер Руслан Пономарьов відреагував на скандал навколо призначення федерацією шахів головним тренером збірної Олександра Сулипи.
Пономарьов заявив, що планує залишити Федерацію шахів України у зв'язку зі скандалом навколо призначення Олександра Сулипи. Про це він повідомив у Twitter.
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"Схоже, що Федерація шахів України ніяк не збирається реагувати або навіть спілкуватися з гравцями. В такій ситуації нічого не залишається, як наслідувати приклад Ельянова і залишити федерацію", – написав Пономарьов.
Раніше українські шахісти попросили Міністерство культури, молоді та спорту переглянути вибір головного тренера збірної, однак це прохання не було виконано.
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