Ще одна легендарна біатлоністка може завершити кар'єру

Італійська біатлоністка Доротея Вірер стала володаркою великого Кришталевого глобусу за підсумками сезону 2019/20. Спортсменка не виключає таку думку, що цей сезон міг стати останнім у її спортивній кар'єрі.

Повернувшись додому італійська біатлоністка прокоментувала сезон для італійського видання La Gazzetta Dello Sport.

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Успішна італійка дала відповідь на запитання про продовження кар'єри.

Сьогодні я не знаю точної відповіді про продовження кар'єри, прийму рішення навесні. Але коли виходить виступати вдало, коли у вас є мотивація і здоров'я, ви не хочете зупинятися,

– заявила Доротея Вірер.

Спортсменка сказала, що задоволена сезоном та не була впевнена у своїй перемозі до фінішу останньої гонки переслідування в Контіолахті.

Додамо, що Доротея Вірер стала першою біатлоністкою за вісімнадцять років, якій вдалось двічі поспіль стати володаркою великого Кришталевого глобусу. Таке досягнення вдавалось до цього лише легендарній шведській біатлоністці Магдалені Форсберг.

On Saturday, Dorothea Wierer became the first woman since @forsb1 to defend her overall title: it's been 18 years! Check out some of her stats in the below.

_______________#KON20 (C) Manzoni #biathlon pic.twitter.com/SfbUv6muj0 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 16, 2020

Зараз спортсменка вже повернулась в Італію та буде відпочивати вдома.

Додамо, що цей сезон став останнім для інших легенд біатлону фінської "ракети" Кайси Макарайнен та француза Мартена Фуркада.

Через пандемію коронавірусу біатлонний сезон 2019/20 був достроково завершений. Не відбулись змішана гонка та сінгл-мікст, а також повністю скасований останній етап у Норвегії.

Зазначимо, що в Італії запровадили карантин. В Італії наразі найгірша ситуація із поширенням коронавірусу в Європі – загалом там зафіксовано понад 17 тисяч захворювань, 1266 людей померли.

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