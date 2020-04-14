Ще одна олімпійська надія України може перейти у професійний бокс

Український спортсмен Олександр Хижняк може перейти у професійний бокс. Генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк хоче бачити Хижняка у своїй команді.

У прямому ефірі інстаграм-сторінки UkraineBoxing Красюк розповів про зацікавленість запросити в компанію Хижняка.

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За словами Красюка, він може допомогти Хижняку втілити мрію в життя і стати чемпіоном світу.

Він хоче стати чемпіоном світу серед професіоналів, а у нас є можливість це організувати. Разом ми можемо це організувати. Він класний і перспективний боксер, нам би хотілося з ним працювати. Судячи з його слів, йому також хотілося б з нами працювати,

– заявив Красюк.

Що відомо про Хижняка?

24-річний український боксер-любитель. Чемпіон світу (2017), чемпіон Європи (2017), чемпіон світу серед молоді (2012).

Бронзовий призер Європейських ігор (2015), призер чемпіонату Європи серед молоді, чемпіон України (2016).

Переможець II Європейських ігор у Мінську (2019). Виступав у напівпрофесійній лізі WSB за команду Українські отамани.

Хижняк виступає у середній та напівважкій вагових категоріях.

У березні 2020 року Хижняк вийшов до 1/8 фіналу відбіркового турніру на Олімпіаду-2020. Турнір перенесли через пандемію COVID-19.

Кого збірна України вже втратила?

Наприкінці січня Віктор Вихрист перейшов у професіонали та провів переможний дебютний бій.

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За перехід у профі Федерація боксу України дискваліфікувала на три роки його тренера Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.

У різних ЗМІ з'явилися чутки, що причина в тому, що Віктор Вихрист не заплатив відступні.

Сам Вихрист у коментарі Спорт24 спростував інформацію, що у Федерації боксу вимагали в нього гроші за перехід.

У збірній України начебто розраховували, що Вихрист поїде на Олімпіаду-2020, хоча Віктор був тільки другим номером у команді.

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