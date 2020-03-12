Ще одна українська красуня в тенісі, яка виграла перший 25-тисячник в кар'єрі – фото

У неділю, 8 березня, 23-річна українська тенісистка Маріанна Закарлюк виграла свій перший турнір серії ITF World Tennis Tour W25, який пройшов на траві в Мілдьюрі (Австралія).

У фіналі Закарлюка обіграла японку Мисаку Мацуду з рахунком 7:6 (2), 6:1.

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В кар'єрі Маріанни Закарлюк це другий одиночний титул ITF у професіональній кар'єрі та перший – на турнірі із призовим фондом 25 тисяч доларів.

Крім свого таланту, Маріанна зачаровує неймовірною красою.

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