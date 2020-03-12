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Ще одна українська красуня в тенісі, яка виграла перший 25-тисячник в кар'єрі – фото

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Маріанна Закарлюк / btu.org.ua

У неділю, 8 березня, 23-річна українська тенісистка Маріанна Закарлюк виграла свій перший турнір серії ITF World Tennis Tour W25, який пройшов на траві в Мілдьюрі (Австралія).

У фіналі Закарлюка обіграла японку Мисаку Мацуду з рахунком 7:6 (2), 6:1.

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В кар'єрі Маріанни Закарлюк це другий одиночний титул ITF у професіональній кар'єрі та перший – на турнірі із призовим фондом 25 тисяч доларів.

Крім свого таланту, Маріанна зачаровує неймовірною красою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Marianna Zakarliuk (@marianna_zakarliuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forever mood

Публикация от Marianna Zakarliuk (@marianna_zakarliuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️всем любви (и мне тоже)

Публикация от Marianna Zakarliuk (@marianna_zakarliuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Safari in Thailand and this beautiful cats

Публикация от Marianna Zakarliuk (@marianna_zakarliuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Looking forward for the next one?

Публикация от Marianna Zakarliuk (@marianna_zakarliuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️?

Публикация от Marianna Zakarliuk (@marianna_zakarliuk)

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс
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