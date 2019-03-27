Ще одна українська тенісистка змушена пропустити турнір через хворобу
Третя ракетка України Даяна Ястремська не зможе взяти участь на турнірі WTA International в Монтерреї через хворобу.
Про це повідомила сама спортсменка в своєму Instagram.
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Дякую, Маямі! Не той результат, на який я розраховувала, враховуючи, що, на жаль, через вірусну інфекцію я змушена пропустити Монтерреї. Моя улюблена Одеса, чекай мене. Скоро буду вдома,
– написала Даяна.
Змагання в Монтерреї пройдуть з 1-го по 7 квітня. Чинною чемпіонкою турніру є Гарбіньє Мугуруса.
До слова, Ястремська покинула Miami Open, програвши в матчі 1/32 фіналу австралійці Ешлі Барті.
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