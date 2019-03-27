Ще одна українська тенісистка змушена пропустити турнір через хворобу

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото з відкритих джерел

Третя ракетка України Даяна Ястремська не зможе взяти участь на турнірі WTA International в Монтерреї через хворобу.

Про це повідомила сама спортсменка в своєму Instagram.

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Дякую, Маямі! Не той результат, на який я розраховувала, враховуючи, що, на жаль, через вірусну інфекцію я змушена пропустити Монтерреї. Моя улюблена Одеса, чекай мене. Скоро буду вдома,
– написала Даяна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо, Майами! Не тот результат, на который я рассчитывала, учитывая, что, к сожалению, из-за вирусной инфекции я вынуждена пропустить Монтерей. Моя любимая Одесса, жди меня️ Скоро буду дома ⠀ Thank you, Miami! Not the result I expected considering that, unfortunately, I am forced to withdraw from WTA tournament in Monterrey because of viral infection. My lovely Odessa is waiting for me️ I'll be home soon #Dayana_Yastremska #DY #miami #tennis

Публикация от Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

Змагання в Монтерреї пройдуть з 1-го по 7 квітня. Чинною чемпіонкою турніру є Гарбіньє Мугуруса.

До слова, Ястремська покинула Miami Open, програвши в матчі 1/32 фіналу австралійці Ешлі Барті.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що перша ракетка України Еліна Світоліна відновлюється після травми, з якою боролася протягом останнього місяця. У власному Facebook тенісистка розповіла вболівальникам про свій фізичний стан

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Теги: Новини Спорту Спорт Даяна Ястремська Теніс
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