Ще одна українська тенісистка змушена пропустити турнір через хворобу

Третя ракетка України Даяна Ястремська не зможе взяти участь на турнірі WTA International в Монтерреї через хворобу.

Про це повідомила сама спортсменка в своєму Instagram.

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Дякую, Маямі! Не той результат, на який я розраховувала, враховуючи, що, на жаль, через вірусну інфекцію я змушена пропустити Монтерреї. Моя улюблена Одеса, чекай мене. Скоро буду вдома,

– написала Даяна.

Змагання в Монтерреї пройдуть з 1-го по 7 квітня. Чинною чемпіонкою турніру є Гарбіньє Мугуруса.

До слова, Ястремська покинула Miami Open, програвши в матчі 1/32 фіналу австралійці Ешлі Барті.

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