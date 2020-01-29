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Ще одні міжнародні змагання перенесли з Китаю через коронавірус

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Змагання в Китаї перенесли через коронавірус / Val d'Hérens

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) прийняла рішення скасувати етап Кубка світу з гірськолижного спорту в китайському Яньціні через спалах коронавірусу. Ці змагання стали вже другими, які перенесли з Китаю через хворобу.

"З великим жалем ми змушені прийняти важке рішення про скасування етапу Кубка світу в Яньціні в цьому сезоні – першого етапу Кубка світу з гірськолижного спорту в Китаї в історії, а також першого офіційного тестового змагання перед Олімпіадою-2022 в Пекіні. Хоча рівень ризику в Яньціні низький, здоров'я і добробут спортсменів і всіх учасників повинні бути в пріоритеті", – йдеться в заяві на сайті FIS.

До слова: Супрун спростувала міфи про коронавірус

Етап Кубка світу з гірськолижного спорту в Яньціні був запланований на 15-16 лютого.

Варто відзначити, що це не перші змагання, які переносять з Китаю через спалах коронавірусу. Так, матчі олімпійського відбору з баскетболу серед жіночих збірних перенесли з Фошаню до сербського Белграда. А оргкомітет Олімпіади-2022, що відбудеться в Пекіні, скасував церемонію старту зворотного відліку до змагань, що мав відбутися на стадіоні "Пташине гніздо".

Що варто знати про китайський коронавірус:

  • Новий коронавірус з Китаю (2019-nCoV) активно мігрує світом. Станом на 29 січня підтверджено майже 6094 випадків захворювання та 132 летальні випадки у Китаї. У світі зараженими на коронавірус виявлено 49 осіб. Смертельних випадків поки не зафіксовано.
  • В Україні не зафіксований жоден випадок захворювання.
  • 2019-nCoV передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, тому заразитися вкрай легко. У зв'язку з цим в багатьох країнах нині посилений контроль на кордонах та в аеропортах.
  • 28 січня з'явилася інформація про те, що група дослідників у Гонконзі розробила вакцину проти китайського коронавірусу. Проте використовувати її можна буде лише після клінічних випробувань. Зауважимо, що при лікуванні коронавірусу антибіотики неефективні, а від зараження не врятує марлева пов’язка. Натомість рекомендують захищатися за допомогою респіраторів N95 або FFP2.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Коронавірус 2020 Новини Спорту Лижний спорт
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