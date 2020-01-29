Ще одні міжнародні змагання перенесли з Китаю через коронавірус

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) прийняла рішення скасувати етап Кубка світу з гірськолижного спорту в китайському Яньціні через спалах коронавірусу. Ці змагання стали вже другими, які перенесли з Китаю через хворобу.

"З великим жалем ми змушені прийняти важке рішення про скасування етапу Кубка світу в Яньціні в цьому сезоні – першого етапу Кубка світу з гірськолижного спорту в Китаї в історії, а також першого офіційного тестового змагання перед Олімпіадою-2022 в Пекіні. Хоча рівень ризику в Яньціні низький, здоров'я і добробут спортсменів і всіх учасників повинні бути в пріоритеті", – йдеться в заяві на сайті FIS.

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Етап Кубка світу з гірськолижного спорту в Яньціні був запланований на 15-16 лютого.

Варто відзначити, що це не перші змагання, які переносять з Китаю через спалах коронавірусу. Так, матчі олімпійського відбору з баскетболу серед жіночих збірних перенесли з Фошаню до сербського Белграда. А оргкомітет Олімпіади-2022, що відбудеться в Пекіні, скасував церемонію старту зворотного відліку до змагань, що мав відбутися на стадіоні "Пташине гніздо".

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