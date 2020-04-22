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Ще одного хокеїста з команди Лукашенка ізолювали через COVID-19

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Олександр Лукашенко / Getty Images

Колишній форвард збірної Білорусі Олег Антоненко, який нині грає за команду президента Білорусі Олександра Лукашенка, прокоментував новину про те, що його партнер по колективу Дмитро Мелешко здав позитивний.

Антоненко у інтерв'ю pressball.by повідомив, що в останній раз він бачився з Дмитром на грі 11 квітня. Наразі він знаходиться на ізоляції.

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– Наступні тренування я пропускав. І поки не дзвонив Дімі, але сьогодні обов'язково наберу. Я почуваюся нормально. Але вже другий день сиджу вдома з родиною і нікуди не виходжу.

– Це якось пов'язано з новинами про позитивний тест на COVID-19 Дмитро Мелешко?
– Чесно кажучи, цю новину я дізнався тільки сьогодні. Але, взагалі, вважаю, що це нормально залишатися зараз вдома і тимчасово відкласти всі справи.

– Коли повинні поновитися хокейні тренування команди Лукашенка?
– Коли начальник команди подзвонить, тоді і будуть.

– Чи були якісь розпорядження щодо додаткових заходів? Може бути, хокеїстів просили ізолюватися на 14 днів?
– Мені подзвонили і сказали, що бажано знаходитися вдома. Так і роблю.

11 квітня у Білорусі відбувся фінал республіканських змагань серед аматорських хокейних команд на призи "Президентського спортивного клубу". У матчі взяв учать президент Білорусі Олександр Лукашенко. Тепер стало відомо, що в хокеїста Дмитра Мелешка з команди президента підтвердили коронавірус.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Коронавірус COVID-19 Олександр Лукашенко Новини Білорусі Новини Спорту Хокей
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