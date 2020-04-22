Ще одного хокеїста з команди Лукашенка ізолювали через COVID-19
Колишній форвард збірної Білорусі Олег Антоненко, який нині грає за команду президента Білорусі Олександра Лукашенка, прокоментував новину про те, що його партнер по колективу Дмитро Мелешко здав позитивний.
Антоненко у інтерв'ю pressball.by повідомив, що в останній раз він бачився з Дмитром на грі 11 квітня. Наразі він знаходиться на ізоляції.
Читайте також Лукашенко про боротьбу з коронавірусом у Білорусі: Ми йдемо обраним шляхом
– Наступні тренування я пропускав. І поки не дзвонив Дімі, але сьогодні обов'язково наберу. Я почуваюся нормально. Але вже другий день сиджу вдома з родиною і нікуди не виходжу.
– Це якось пов'язано з новинами про позитивний тест на COVID-19 Дмитро Мелешко?
– Чесно кажучи, цю новину я дізнався тільки сьогодні. Але, взагалі, вважаю, що це нормально залишатися зараз вдома і тимчасово відкласти всі справи.
– Коли повинні поновитися хокейні тренування команди Лукашенка?
– Коли начальник команди подзвонить, тоді і будуть.
– Чи були якісь розпорядження щодо додаткових заходів? Може бути, хокеїстів просили ізолюватися на 14 днів?
– Мені подзвонили і сказали, що бажано знаходитися вдома. Так і роблю.
11 квітня у Білорусі відбувся фінал республіканських змагань серед аматорських хокейних команд на призи "Президентського спортивного клубу". У матчі взяв учать президент Білорусі Олександр Лукашенко. Тепер стало відомо, що в хокеїста Дмитра Мелешка з команди президента підтвердили коронавірус.
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram
Читайте також
-
Сім'ї загиблих у катастрофі баскетболіста Браянта подали в суд на вертолітну компаніюсьогодні , 10:18
-
Як займатися спортом в умовах карантину: поради тренерасьогодні , 09:33
-
"Карпати" запропонували свого кандидата на посаду президента УПЛсьогодні , 09:07
-
У білоруському топ-клубі спалах коронавірусу – захворіли 23 хокеїстисьогодні , 10:58
-
Світ без футболу: ВООЗ рекомендувала УЄФА скасувати всі турніри до 2021 рокусьогодні , 11:15
-
Унікальна база ФК "Рух", єдиний кандидат на пост президента УПЛ: новини спорту 21 квітнясьогодні , 07:45