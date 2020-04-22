Ще одного хокеїста з команди Лукашенка ізолювали через COVID-19

Колишній форвард збірної Білорусі Олег Антоненко, який нині грає за команду президента Білорусі Олександра Лукашенка, прокоментував новину про те, що його партнер по колективу Дмитро Мелешко здав позитивний.

Антоненко у інтерв'ю pressball.by повідомив, що в останній раз він бачився з Дмитром на грі 11 квітня. Наразі він знаходиться на ізоляції.

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– Наступні тренування я пропускав. І поки не дзвонив Дімі, але сьогодні обов'язково наберу. Я почуваюся нормально. Але вже другий день сиджу вдома з родиною і нікуди не виходжу.

– Це якось пов'язано з новинами про позитивний тест на COVID-19 Дмитро Мелешко?

– Чесно кажучи, цю новину я дізнався тільки сьогодні. Але, взагалі, вважаю, що це нормально залишатися зараз вдома і тимчасово відкласти всі справи.

– Коли повинні поновитися хокейні тренування команди Лукашенка?

– Коли начальник команди подзвонить, тоді і будуть.

– Чи були якісь розпорядження щодо додаткових заходів? Може бути, хокеїстів просили ізолюватися на 14 днів?

– Мені подзвонили і сказали, що бажано знаходитися вдома. Так і роблю.

11 квітня у Білорусі відбувся фінал республіканських змагань серед аматорських хокейних команд на призи "Президентського спортивного клубу". У матчі взяв учать президент Білорусі Олександр Лукашенко. Тепер стало відомо, що в хокеїста Дмитра Мелешка з команди президента підтвердили коронавірус.

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