Щиро радів за "Шахтар": динамівець Алієв зробив відверте зізнання через 11 років

Колишній гравець "Динамо" Олександр Алієв заявив, що підтримував "Шахтар" у фіналі розіграшу Кубка УЄФА в сезоні 2008/09.

Олександр Алієв у інтерв'ю для програми "Великий Футбол" пригадав події 11-річної давності, коли "Шахтар" пройшов киян в півфіналі Кубка УЄФА, а потім взяв довгоочікуваний трофей.

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Я тоді зі злості сказав, що підтримував "Вердер" у фіналі. Насправді я дивився і сам фінал, і приїзд команди з кубком в Донецьк. Так, я хотів, щоб в цьому фіналі було "Динамо", але щиро радів і за "Шахтар",

– сказав Алієв.

Також Алієв назвав власну версію невдачі киян у матчі проти "Шахтаря": "Вважаю, ми не вийшли в фінал через те, що помилився Сьомін, коли замінив Мілевського, а не Бангуру. Думаю, якби ми виграли в Києві, то вийшли б у фінал. Було дуже прикро вилітати від "Шахтаря", з огляду на те, що в чемпіонаті вони в тому сезоні навіть поруч з нами не валялися".

Вердер – Шахтар: як пройшов матч

20 травня 2009 року донецький "Шахтар" виграв перший європейський трофей. Донеччани у фіналі Кубка УЄФА (сьогодні Ліга Європи) перемогли німецький "Вердер".

Першими в поєдинку відзначилися саме гравці українського клубу. На 25 хвилині вперед "Шахтар" вивів точний удар Луїса Адріано. Бременська команда зуміла відновити паритет через 10 хвилин. Центральний оборонець Налдо потужно виконав штрафний удар і не залишив шансів Андрію Пятову. В основний час голів більше не було, тому доля матчу вирішувалася в овертаймі.

На 97 хвилині "Шахтарю" вдалося знову вийти вперед. Жадсон переграв Тіма Візе й своїм голом приніс "гірникам" історичну перемогу.

У тому році "Шахтар" вперше у своїй історії зіграв у Суперкубку УЄФА, де поступився каталонській "Барселоні". Після успіху у Кубку УЄФА в 2009 році "Шахтарю" вдавалося тільки одного разу дійти до півфіналу (2016).

Шлях "Шахтаря" до фіналу Кубка УЄФА 2008/09: дивіться відео