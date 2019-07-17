Що чекає Маліновського в "Аталанті": опитування

Руслан Маліновський офіційно став гравцем італійського клубу "Аталанта". Руслан був представлений новим футболістом "Аталанти" у середу, 16-го липня.

З "Аталантою" Маліновський підписав контракт терміном на 5 років. Інші деталі угоди поки не розголошують.

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За даними Transfermarkt, "Аталанта" заплатила бельгійському "Генку" за Руслана 13,7 мільйона євро. Хавбек виступатиме під 18-м номером.

26-річний українець пообіцяв допомогти команді стати кращою в наступному сезоні й вже провів перше тренування. Як відомо, в новому сезоні італійський клуб зіграє у Лізі чемпіонів.