Що очікувати від лондонського дербі "Челсі" – "Арсенал"

Поки в більшості європейських чемпіонатах зимова пауза і команди тільки приступають до тренувальних зборів, англійська Прем'єр-ліга в самому розпалі. Тільки в неділю завершився 23-й тур і ось вже у вівторок стартує 24-й.

Більш того, нас чекає видовищне лондонське дербі "Челсі" – "Арсенал". Кожну з команд очолює фахівець, який сам ще не так давно грав. Френк Лемпард і Мікель Артета проводять свої перші сезони як головні тренери. Поки що краще виходить у Лемпарда, чий "Челсі" йде на 4-му місці, тоді як "Арсенал" замикає топ-10.

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Мікел Артета проти Френка Лемпарда, коли вони ще грали за "Арсенал" та "Челсі" (фото: Getty Images)

Тому, не дивно, що зараз "Челсі" головний претендент на перемогу. Аналітики Parimatch дають команді 54% на успіх. У "канонірів" 22%, і ще 24% на нічию. Правда, не варто забувати, що "аристократи" напередодні поступилися "Ньюкаслу" 0:1. Без травмованого Пулішіча команді не вистачило креативу в нападі, і вона толком не створювала гольових моментів. Матч, в який раз показав, що "Челсі" потребує посилення.

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Втім, як і "Арсенал", який також поки що не робив придбань в січні. Хоча Артета і запевняє, що підшукує нових виконавців. А поки цей процес йде, "каноніри" продовжать грати без Обамеянга – у головного бомбардира клубу ще не завершилася дискваліфікація. Габонця намагався підмінити Мартінеллі, але без особливого успіху.