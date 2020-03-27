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Що робить біатлон таким красивим: яскраве відео

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Кайса Макарайнен / facebook.com/biathlonworld1

Міжнародний союз біатлоністів після закінчення сезону 2019/20 створив ролик, у якому висвітлив усі найпам'ятніші моменти гонок цього сезону.

Бітлонний сезон 2019/20 завершився швидше запланованого. Через пандемію коронавірусу був скасований заключний етап у норвезькому Холменколлені, а також дві гонки етапу в Контіолахті.

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Поки біатлоністи відпочивають вдома, IBU створив ролик у якому показав усю красу біатлону: перемоги, падіння, розчарування та яскраві емоції.

Цей сезон став успішним для норвезьких біатлоністок Тіріл Екгофф (стала володаркою малого Кришталевого глобусу у гонках переслідування) та Марте Олсбю. Спортсменка записала своє ім'я в історію біатлону. Вона стала першою біатлоністкою, якій вдалось здобути нагороди у всіх видах програм у жінок на чемпіонаті світу.

Марте Олсбю Ройселанд поповнила свою спортивну скарбничку сімома медалями: трьома золотими нагородами в естафетах, а також дві нагороди найвищого гатунку і дві бронзи в особистих гонках.


Марте Олсбю Ройселанд Фото: biathlon.com.ua

Їх напарник у збірній Йоганнеса Бьо, який став володарем великого Кришталевого глобуса. Норвезький біатлоніст виграв його другий рік поспіль. Також Бьо виграв малий Кришталевий глобус у заліку мас-старт.

Малий Кришталевий глобус у спринті дістався німкені Деніз Геррманн, у індивідуальних гонках – шведці Ханні Еберг.

Доротея Вірер стала першою біатлоністкою за вісімнадцять років, якій вдалось двічі поспіль стати володаркою великого Кришталевого глобусу. Таке досягнення вдавалось до цього лише легендарній шведській біатлоністці Магдалені Форсберг.

Легенди для яких цей сезон став останнім у кар'єрі

Наприкінці біатлонного сезону 2019/20 декілька провідних біатлоністів поклали гвинтівку на поличку. Біатлонна сім'я зворушливо попрощалась із легендами біатлону, які завершили кар'єру.

Першим про закінчення кар'єри повідомив французький біатлоніст Мартен Фуркад. Француз переміг у своїй заключній гонці, але стати володарем великого Кришталевого глобуса не зумів, поступився норвежцю Йоганнесу Бьо всього лиш двома балами. Француз виграв два малі Кришталеві глобуси у заліку спринті та індивідуальних гонках.

Здобутки Мартена Фуркада

  • 5-разовий олімпійський чемпіон
  • 13-кратний чемпіон світу
  • 28-кратний призер чемпіонатів світу
  • 82 перемоги на Кубку світу
  • 149 подіумів Кубка світу
  • вперше в історії виграв Кубок світу сім разів поспіль
  • володар 26 малих Кришталевих глобусів
  • 4 рази виграв всі малі Кришталеві глобуси в сезоні
  • рекорд за кількістю подіумів за сезон (22) і за безперервною серією подіумів (18)

Вслід за Фуркадом, Кайса Макарайнен шокувала біатлонних вболівальників заявою про завершення кар'єри. У гонці фінська спортсменка зробила все можливе від себе, щоб на красивій ноті завершити кар'єру. Макарайнен посіла у результаті четверту сходинку.

Фінська "ракета" Кайса Макарайнен назавжди вписала своє ім'я в історію біатлону, як одна із найшвидших біатлоністок всіх часів. IBU створило зворушливий ролик про останню в кар'єрі гонку Кайси. 

Зворушливий ролик прощальної гонки Кайси Макарайнен

Досягнення Кайси Макарайнен

  • чемпіонка світу
  • 5-разова призерка чемпіонатів світу
  • 27 перемог на Кубку світу
  • 87 подіумів Кубка світу
  • 3 великих Кришталевих глобусів
  • 5 малих Кришталевих глобусів

Символічно, що обидва спортсмени завершили кар'єру на цьому стадіоні, де і розпочиналась їх успішна кар'єра. Мартен Фуркад рівно 10 років тому, виграв першу особисту гонку в кар'єрі. Це була гонка переслідування на етапі в Контіолахті. Кайса Макарайнен свої перші кроки в біатлоні зробила саме на стадіоні в Контіолахті.

До них приєдналась ще одна французька біатлоністка Селья ЕмоньєПро це відома біатлоністка розповіла у своєму інстаграмі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon cœur chavire Le sport de haut niveau, c'est une belle aventure et c'est exigeant. Il représente pour moi deux ancrages principaux. Le plaisir, c'est mon leitmotiv depuis 28 ans, car le sport est pour moi une passion, c'est contagieux dans la famille. Pouvoir skier dans des endroits magnifiques à travers le monde est une chance inouïe et cela m'anime. Mais je dois me rendre à l'évidence, depuis mes débuts, ces paysages et le manteau neigeux ont bien changé. Et ce qui m'attriste, c'est que le constat est le même partout, les hivers sont moindres et la neige devient une denrée précieuse. Je suis loin de mon idéal de nature et de grand air. Une connaissance de soi, c'est la manière dont je donne du sens à ma carrière. Le sport m'a ainsi permis de maitriser le gouvernail de mon bateau en m’apprenant qui je suis, où je veux aller et ce que j'ai envie de faire. Les diverses traversées, les escales, les tempêtes, les accalmies ont été d'un enseignement riche ; j'ai grandit, j'ai évolué et cela m'a rendu plus forte. J'ai aussi eu du temps pour moi, pour réfléchir et me centrer. Et en plus de 10 ans de sport de haut niveau, je crois que j'ai bien fait le tour de la question. Je me rends bien compte aujourd'hui que le sport de haut niveau c'est trop exigeant et centré sur les résultat pour que je reste à flot avec les seuls objectifs de plaisir et de connaissance de soi qui prennent d'ailleurs un peu l'eau ! Alors me voici aujourd'hui, entre vents et marées, confrontée à mes limites et mes valeurs. C'est pourquoi au bout de mes ressources sportives et humaines dans ce milieu, je décide de quitter sereinement le navire du sport de haut niveau pour découvrir d'autres horizons qui seront plus en adéquation avec la personne que je suis devenue. Je tiens à remercier toutes les personnes m 'ayant soutenues dans cette aventure, c'est tellement agréable et appréciable d'être bien entourée. Et les autres aussi car j'ai appris la résilience. Je remercie aussi tous les supporters, cela a été un plaisir de partager tous ces moments avec vous, vous êtes super ! « Larguer les amarres », une nouvelle aventure commence !

Допис, поширений Célia Aymonier (@celia.aymonier)

  • Емоньє входила до лижної збірної Франції, взяла участь в Олімпіаді у Сочі, але з 2015 року перейшла в біатлон.
  • У складі збірної Франції з біатлону вона тричі ставала призеркою етапів кубка світу й виборола бронзову медаль чемпіонату світу 2017 року, що проходив в австрійському Хохфільцені.

Ще одна іменна біатлоністка італійка Доротея Вірер поки не виключає таку думку, що цей сезон міг стати останнім у її спортивній кар'єрі. Біатлоністка прийме остаточне рішення навесні.

Проте, що легенди біатлону поклали гвинтівку на поличку, новий сезон на вболівальників чекає не менш гарячим. Олімпійська чемпіонка-2018 в особистому спринті та дворазова чемпіонка світу-2019 в лижних гонках Стіна Нільссон зі Швеції оголосила про перехід у біатлон. Тепер на заміну фінській "ракеті" Кайсі Макарайнен прийшла нова грізна суперниця для лідерок світового біатлону.

Ролик біатлонного сезону 2019/20 від IBU

  • За підсумками нинішнього сезону жіноча збірна України посіла шосте місце в заліку Кубка Націй, а чоловіча розташувалася на сьомому.
  • Найкращим українським біатлоністом став Дмитро Підручний, який фінішував 17-м в загальному заліку Кубка світу.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
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