Що робитиме Сауль Альварес після перемоги над Ковальовим: ймовірні суперники та чемпіонські бої

Уже відомо, що мексиканець збирається повернутися в середню вагову категорію. В крайньому разі сам боксер та його менеджер робили відповідні заяви. Однак, залишаються багато інших відкритих питань. З ким він проведе наступний бій ? Які пріоритетні цілі кладе перед собою? Яких боїв та суперників буде уникати ? Хто зможе нав’язати йому конкурентну боротьбу?

Після бою проти Ковальова Альварес вкотре підтвердив, що він дуже сміливий боксер, який не боїться різних випробувань. Та є відчуття, що після такого подвигу зірковий боєць дозволить собі 1-2 менш складні поєдинки. Потрібно протестувати свої кондиції після важкого скидування маси, що буде його чекати після бою у напівважкій вазі. Він вже популярний, заробляє за кожен бій більше ніж 30 мільйонів доларів. Саме час пожинати з цього всі плоди. Навіть його боси з каналу DAZN напевно не будуть вимагати негайний бій з тим же Геннадієм Головкіним, Калумом Смітом чи Артуром Бетербієвим.

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Можна очікувати, що наступним суперником Сауля стане хтось з перших рейтингів організацій, титулами яких він володіє. Потенційними кандидатами є британці Кріс Юбенк-молодший, Ліам Уілямс, Джон Райдер. Більш ніж імовірним є дебют "Канело" в самій Британії у двобої з кимось із них. Завоювання європейського і британського ринків може додати ще один додатковий імпульс для зростання вже і так надзвичайної популярності мексиканця.

Не можна виключати поєдинок Альвареса з кимось з чемпіонів напівсередніх дивізіонів: Хайме Мунгією, Джуліаном Вільямсом. Хотілося би помріяти про поєдинок з Ерролом Спенсом, але ні – малоймовірно. Еррол має ще багато незавершених справ в напівсередній вазі. Та й навряд чи американець, який перебуває на підйомі у професійній кар’єрі, погодиться на такий ризикований варіант.

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Після такого проміжного бою, якщо він відбудеться успішно, можна буде розглядати подальші кроки. Найбільш фінансово вигідний бій – уніфікація з Геннадієм Головкіним. Більш ніж імовірно, що цей бій відбудеться. У ньому зацікавлені всі сторони. Геннадій не покладає надії взяти реванш і заробити чергові 20 мільйонів. "Канело" ж розраховує, що його суперник за останній рік здав у кондиціях і це нарешті допоможе йому здобути впевнену перемогу над принциповим суперником.



Геннадій Головкін

Після Головкіна найцікавішим опонентом для мексиканця в мідлвейті є чемпіон WBO Деметріус Ендред. Можливо їхній бій визначить абсолютного чемпіона дивізіону.

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Більш ніж можна очікувати, що через проблеми зі скидуванням ваги, Альварес перебереться в суперсередню вагову категорію. Тут найцікавішими є знову ж таки британці: Білі Джо Сондерс і переможець першого сезону Всесвітньої суперсерії у другій середній вазі – Каллум Сміт.

Останній вже встиг кинути виклик "Канело" після перемоги того в останньому бою. Сміт співпрацює з Едді Хірном та телеканалом DAZN, який транслює і бої Альвареса. Про їхній бій розмови велися ще літом цього року. Калмум є не дуже активним боксером. Він проводить по один-два поєдинки на рік. Фінансово бій з Альваресом йому вигідний. Цікавий він буде й зі спортивної точки зору. Небитий британець ще на 8 сантиметрів вищий, ніж Ковальов, та має більший розмах рук. Важливо, що на відмінну від росіянина, перебуває не на спаді, а навпаки – на пікові своєї кар’єри.



Каллум Сміт

Цікаво, що до цього Альварес провів один бій в дивізіоні британця. Це був поєдинок проти Роккі Філдінга. Альварес переміг його в 3 раунді. Перемагав Філдінга і Каллум, але зробив це скорше, одразу в першому раунді.

Їхній потенційний бій можна провести на найбільших спортивних аренах США чи стадіоні Уемблі в Лондоні.

Щодо напівважкої ваги, то навряд чи Сауль буде проводити бої з іншими її чемпіонами. Мексиканець жалівся на важкі удари Ковальова, сумнівно, що він витримає натиск 100% нокаутера Бетербієва. Трохи більше шансів у нього в поєдинку з Дмитром Біволом, але ризик надто великий. Росіянин молдаво-корейського походження славиться своєю темповою роботою і технікою. В бою з ним представник Мексики не буде мати переваг.

Дуже багато залежить від методу вибору суперника. Менеджери та промоутери зараз можуть підбирати не надто складних суперників. Чим забезпечать панування їх підопічного на багато років, а можливо навпаки, що прославлений войовничий характер Альвареса візьме гору і потягне його на нові неймовірні звершення.