Що таке тренування в стилі HIIT: головні переваги

Всі в один голос розхвалюють ефективність HIIT. А що ж це таке? Спорт24 розібрався, які основні переваги цього інтервального тренування та для кого вони були створені.

Займаєтесь спортом, поєднуючи це із правильним харчуванням, але зайві кілограми повертаються? Швидше за все, потрібно переглянути та змінити систему фізичних навантажень. Чому б не спробувати – HIIT? Ну що ж, поїхали розбиратись, що це таке взагалі.

Що таке HIIT (з англ. High intensity interval training)

Це інтервальне тренування із високою ефективністю. Такі тренування із самого початку були розроблені для професійних спортсменів. Чудова система для "сушки" (ефективна програма спалювання жиру при підготовці до змагань).



Тренування значно підвищують витривалість організму, швидкість виконання вправ людиною та за складом досить близькі до кардіотренувань. У таких заняттях ви поєднуєте тренування із коротким відпочинком, роблячи декілька таких підходів. Витрачаєте на ці тренування менше часу, проте, більше спалюєте калорій (тренування у середньому триває 20-40 хв).



Ті, хто тренується за цією системою набагато швидше худнуть. Вони не потребують спеціального обладнання чи спортзалу, усі вправи можна робити не виходячи з власної квартири. Саме через ці переваги HIIT досить поширений серед відомих людей.

До слова: Який оптимальний пульс при бігу – запорука успішного тренування та схуднення

Доведено, що тренування у стилі HIIT протягом 12 хвилин дорівнює бігу протягом 45 хвилин. Пам’ятайте, головне в інтервальному тренінгу – робота на межі можливостей. Потрібно знайти вправи та оптимальну швидкість їх виконання для вашого організму. Для початку після розминки пропонуємо обрати вправи для розігрівання (скакалка, біг), після яких максимально інтенсивні фізичні вправи (бьорпі, присідання) декілька разів, та постійно зменшуючи тривалість періодів активного відпочинку (наприклад, біг підтюпцем). Вкінці таких тренувань слід виконувати заспокійливі вправи. Пропорція тренувань 2:1, впродовж 30-40 секунд виконуються інтенсивні вправи та впродовж 10 секунд активний відпочинок.



HIIT допомагає швидше скинути вагу (фото: Medaboutme)

Ми обрали декілька основних переваг HIIT у порівнянні з іншими системами тренувань:

Це чудове тренування для серцево-судинної системи, пришвидшує спалювання підшкірного жиру;

Підвищує витривалість, силу та швидкість організму;

Швидкий результат (ті, хто "підсіли" на HIIT, зазначають, що результат помітний вже після перших 5-6 тренувань);

Економія часу та не потрібне спеціальне обладнання (тренуйтесь 2-3 рази на тиждень, що дасть змогу вам підтримувати ваше тіло у формі).

Варте уваги: Де краще: тренування вдома чи в тренажерному залі?

Кожна людина може спробувати цю систему тренувань. Знаходьте свій рівень інтенсивності виконання вправ. Вперед до роботи – формувати міцне та здорове тіло!