Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24

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Суперкубок України
Суперкубок України / shakhtar.com

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" 28-го липня розіграють черговий Суперкубок України. Поєдинок вдесяте відбудеться в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

За всю історію проведення Суперкубка України переможці тільки чемпіонату України вигравали його 6 разів, власники "золотого дубля" – 5 разів, фіналісти Кубка – 3 рази, володарі Кубка і срібні призери чемпіонату – по 1 разу.

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Одеса на цей момент більш фартове місто саме для "біло-синіх". Кияни виграла Суперкубок України в Одесі шість разів. "Шахтарю" вдавалося виграти трофей в Одесі чотири рази.

Чинним чемпіоном є саме київське "Динамо". 21 липня 2018 року в Одесі "Динамо" перемогло "Шахтар" з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Віталій Буяльський.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Динамо Тести
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