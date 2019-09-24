Що впливає на ціну трансферу, окрім спортивних характеристик футболістів

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – великий спорт – це бізнес. На футбольному полі бігають не просто 22 зіркові гравці, але й бренди. Майже торгові марки. Трансфери уже давно перестали базуватися винятково на спортивних характеристиках футболістів. Тепер менеджери закладають у ціну ще й так званий фінансовий потенціал того чи іншого гравця.

Також у випуску: Сучасні спортсмени катаються по воді завдяки новітній механізованій канатній установці. Вона дає змогу "запливати" у такі точки, куди катер просто не поміститься.