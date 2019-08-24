Що Зеленський говорив про спорт під час свого виступу на Майдані Незалежності

Під час урочистих заходів до 28-ї річниці Незалежності України президент Володимир Зеленський виступив з промовою. Не обійшлося там і без згадки про спорт.

До слова: Двоє українських спортсменів отримали нагороди від президента

Володимир Зеленський згадав величні досягнення українських спортсменів. А також те, як перемоги здобували ті, хто народився в різних куточках нашої країни.

Усією країною стрибали на рекордну висоту – 6 метрів 14 сантиметрів. Першими перепливали басейни Сіднею та Афін, плакали на олімпійському п’єдесталі в Атланті, коли вгору піднімався український прапор. Усією країною змушували тремтіти грандів європейського футболу. Коли Лужний зі Львова отримував пас від Головка з Херсона, віддавав на Реброва з Горлівки, а той – на киянина Шевченка… Тоді "гол" лунало від Ужгорода до Луганська,

- виголосив Володимир Зеленський.

Мова йде про рекорд Сергія Бубки у стрибках у висоту з жердинами. 31 липня 1994 року на турнірі в італійському містечку Сестрієре уславлений спортсмен підкорив висоту 6,14 метра на відкритому повітрі. Ця висота на відкритому повітрі (в олімпійському виді програми) й до сьогодні лишається неперевершеною.

Тест: Що ви знаєте про досягнення українських спортсменів за часів Незалежності

А також вдалі виступи українських спортсменів на Олімпійських іграх, коли Яна Клочкова здобувала золоті нагороди з плавання в Сіднеї (2000 рік) та Афінах (2004). На Олімпіаді в Атланті у 1996 році (перші літні Ігри для України) наша збірна здобула 9 золотих медалей.