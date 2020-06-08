Щоб він більше мені на очі не попадався: Бєсєдін розповів, як провалив допінг-тест через лікаря
Футболіст "Динамо" Артем Бєсєдін отримав дискваліфікацію на один рік через провалений допінг-тест. Нападник "Динамо" провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти "Мальме" у Швеції. Гравець перед грою випадково прийняв не ту таблетку.
Бєсєдін розповів історію з допінгом в інтерв'ю "Профутболу". Гравець сказав, що вжив таблетку до матчу, коли команда їхала в автобусі.
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"Динамо" пограбували
За словами Бєсєдіна, перед матчем з "Мальме" команду обікрали в готелі. Пограбували лікаря "Динамо" Леоніда Миронова та одного з голкіперів – вкрали документи.
Ми їхали на матч, у мене заболіла голова в автобусі. Попросив у лікаря таблетку, він мені дав. Переплутав таблетки і дав мені свою від голови. Вони там схожі. А йому цю таблетку прописав якийсь лікар після операції на спині,
– заявив Артем.
Він припускає, що Миронов переплутав таблетки через те, що в нього вкрали документи.
Бєсєдін переконує, що таких людей як Миронов не потрібно допускати до роботи з футболістами. "Вони вороги для футболістів", – заявив Артем.
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За словами футболіста, він все ще тримає образу на Миронова, якого "Динамо" відсторонило від роботи в клубі.
Я, м'яко кажучи, сказав, щоб я його більше не бачив у своєму житті, щоб він мені на очі не попадався. Як це немає образи? Ця людина забрала у мене рік. Я займався улюбленою справою, а він у мене забрав рік. Це грубо кажучи, можна сказати трохи більше,
– зазначив Артем.
"Звичайно, образи є. Але що я йому зроблю? Лящів йому надавати, бити його або щось ще за це? А насправді є за що. Я знаю, що сам нічого ніколи не брав", – додав футболіст.
Термін дискваліфікації Бєсєдіна
- УЄФА офіційно дискваліфікувала нападника "Динамо" Артема Бєсєдіна на один рік.
- Рішення Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА від 24 лютого 2020 року набрало чинності і більше не підлягає оскарженню.
- Форвард збірної України пропустить один рік.
- Термін дії санкції починається з 19 грудня 2019 року, коли Бєсєдін був відсторонений від футболу.
- Вже у жовтні 2020 року Артем, якому загрожувала дискваліфікація на 4 роки, зможе повернутися до тренувань "Динамо".