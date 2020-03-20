Щонеділі буду бачити сім'ю і ходити до церкви: Усик розповів про ізоляцію
Олександр Усик буде готуватися до поєдинку з британцем Дереком Чісорою у тренувальному таборі в ізоляції. Такі заходи вжиті через пандемію коронавірусу.
Українець у коментарі Boxingscene заявив, що спокійно поставився до такого плану.
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Я буду ізольований в таборі, в іншому, як зазвичай. Але щонеділі буду бачити сім'ю і ходити до церкви. Я люблю бокс і не потребую відпочинку. У мене є дружина і троє дітей, які з цим допомагають. Але ще більше я розслаблений у тренувальних таборах,
– заявив українець.
Також Усик висловив сподівання, що його бій з Дереком Чісорою не скасують через коронавірус.
Я не дуже багато думав про те, як вірус вплине на бій і мої тренування. У четвер ввечері вперше задумався, які проблеми можуть виникнути. Маю велику надію, що бій відбудеться,
– додав Усик.
Що відомо про наступний бій Усика?
- 23 травня 2020 року Усик повинен зустрітися з Дереком Чісорою у Лондоні (Англія) на арені O2. Для українця це другий бій у суперважкій вазі.
- Бій, можливо, перенесуть на літо 2020 року. Промоутер Едді Хірн заявив, що через коронавірус можуть бути скасовані всі вечори боксу, заплановані на травень у Великобританії.
- Втім, Чісора заявляє, що готовий битися з Усиком навіть за порожніх трибун.
- Водночас Олександр зробив декілька сумнівних заяв про коронавірус. Усик закликав всіх ходити до храмів, хоча громадян просять утриматися від місць масового скупчення людей.
- Також боксер порадив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус. Це спортсмен, швидше за все, сказав жартома.
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