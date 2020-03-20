24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Щонеділі буду бачити сім'ю і ходити до церкви: Усик розповів про ізоляцію

- Читать новость на русском
Олександр Усик / matchroomboxing

Олександр Усик буде готуватися до поєдинку з британцем Дереком Чісорою у тренувальному таборі в ізоляції. Такі заходи вжиті через пандемію коронавірусу.

Українець у коментарі Boxingscene заявив, що спокійно поставився до такого плану.

Читайте також Це занадто ризиковано перед боєм з Джошуа: Усик отримав застереження перед поєдинком

Я буду ізольований в таборі, в іншому, як зазвичай. Але щонеділі буду бачити сім'ю і ходити до церкви. Я люблю бокс і не потребую відпочинку. У мене є дружина і троє дітей, які з цим допомагають. Але ще більше я розслаблений у тренувальних таборах,
– заявив українець.

Також Усик висловив сподівання, що його бій з Дереком Чісорою не скасують через коронавірус.

Я не дуже багато думав про те, як вірус вплине на бій і мої тренування. У четвер ввечері вперше задумався, які проблеми можуть виникнути. Маю велику надію, що бій відбудеться,
– додав Усик.

Що відомо про наступний бій Усика?

  • 23 травня 2020 року Усик повинен зустрітися з Дереком Чісорою у Лондоні (Англія) на арені O2. Для українця це другий бій у суперважкій вазі.
  • Бій, можливо, перенесуть на літо 2020 року. Промоутер Едді Хірн заявив, що через коронавірус можуть бути скасовані всі вечори боксу, заплановані на травень у Великобританії.
  • Втім, Чісора заявляє, що готовий битися з Усиком навіть за порожніх трибун.
  • Водночас Олександр зробив декілька сумнівних заяв про коронавірус. Усик закликав всіх ходити до храмів, хоча громадян просять утриматися від місць масового скупчення людей.
  • Також боксер порадив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус. Це спортсмен, швидше за все, сказав жартома.
 

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Сніг, хуртовини і шквали вітру: в Україну йде негода
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Олександр Усик Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:03 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
сьогодні 15:03 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
сьогодні 14:01 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 11:26 "Спасибі тобі, Боже, що я не москаль": легіонер "Карпат" розірвав фанатів заявою
Софія Кулай
19 березня 17:55 Як українські спортсмени та клуби підтримали боротьбу з коронавірусом
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук