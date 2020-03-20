Щонеділі буду бачити сім'ю і ходити до церкви: Усик розповів про ізоляцію

Олександр Усик буде готуватися до поєдинку з британцем Дереком Чісорою у тренувальному таборі в ізоляції. Такі заходи вжиті через пандемію коронавірусу.

Українець у коментарі Boxingscene заявив, що спокійно поставився до такого плану.

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Я буду ізольований в таборі, в іншому, як зазвичай. Але щонеділі буду бачити сім'ю і ходити до церкви. Я люблю бокс і не потребую відпочинку. У мене є дружина і троє дітей, які з цим допомагають. Але ще більше я розслаблений у тренувальних таборах,

– заявив українець.

Також Усик висловив сподівання, що його бій з Дереком Чісорою не скасують через коронавірус.

Я не дуже багато думав про те, як вірус вплине на бій і мої тренування. У четвер ввечері вперше задумався, які проблеми можуть виникнути. Маю велику надію, що бій відбудеться,

– додав Усик.

Що відомо про наступний бій Усика?

23 травня 2020 року Усик повинен зустрітися з Дереком Чісорою у Лондоні (Англія) на арені O2. Для українця це другий бій у суперважкій вазі.

Бій, можливо, перенесуть на літо 2020 року. Промоутер Едді Хірн заявив, що через коронавірус можуть бути скасовані всі вечори боксу, заплановані на травень у Великобританії.

Втім, Чісора заявляє, що готовий битися з Усиком навіть за порожніх трибун.

Водночас Олександр зробив декілька сумнівних заяв про коронавірус. Усик закликав всіх ходити до храмів, хоча громадян просять утриматися від місць масового скупчення людей.

Також боксер порадив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус. Це спортсмен, швидше за все, сказав жартома.

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