Світоліна в коротеньких шортах продемонструвала, що вміє окрім тенісу: фото

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / WTA

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна порадувала своїх шанувальників гімнастичним фото.

Еліна Світоліна поділилася парою знімків в Instagram, як вона відпочиває на трав'яних кортах після тренувань. Українка стала на місток, відзначивши таким чином Міжнародний день йоги.

Що сталось? Еліна Світоліна таки розійшлася з Монфісом, – французькі ЗМІ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Little extra practice today ‍♀️??‍♀️#InternationalYogaDay

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Mood ‍♀️

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Спорт 24 писав, що Світоліна невдало розпочала трав'яний сезон. Сьома ракетка світу в 1/16 фіналу турніру в Бірмінгемі (Англія) програла Маргариті Гаспарян (62 ракетка світу) з Росії.

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Теги: Спорт Новини Спорту Еліна Світоліна Теніс
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