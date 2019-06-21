Світоліна в коротеньких шортах продемонструвала, що вміє окрім тенісу: фото

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна порадувала своїх шанувальників гімнастичним фото.

Еліна Світоліна поділилася парою знімків в Instagram, як вона відпочиває на трав'яних кортах після тренувань. Українка стала на місток, відзначивши таким чином Міжнародний день йоги.

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Спорт 24 писав, що Світоліна невдало розпочала трав'яний сезон. Сьома ракетка світу в 1/16 фіналу турніру в Бірмінгемі (Англія) програла Маргариті Гаспарян (62 ракетка світу) з Росії.

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