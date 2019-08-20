Шість клубів зголосилося до участі в Українській хокейній лізі Парі-Матч

20 серпня завершився прийом заявок від клубів, які виявили бажання взяти участь в чемпіонаті Української хокейної ліги – Парі-Матч. Раніше були подані заявки від 5 клубів – "Білого Барса", "Дніпра", "Донбасу", "Кременчука" та "Крижаних Вовків". До них в останній день офіційно приєднався МХК "Динамо".

У харківському клубі знайшли можливість виступити у новому сезоні УХЛ.

"Хочу подякувати нашим спонсорам, які погодилися підтримати МХК "Динамо" в нелегку хвилину. Саме завдяки їм великий хокей в Харкові буде жити. Наш клуб продовжить виступи у форматі молодіжної хокейної команди. Своїм основним завданням ми бачимо підготовку кадрів для юніорської та молодіжної збірних України, лідерів чемпіонської гонки. Головним тренером команди в новому сезоні залишається Олександр Панченко, який вже проводить заняття з гравцями на льоду", – розповів генеральний директор МХК "Динамо" Валерій Середенко.

Читайте також: Кубок Стенлі виграли двоє хокеїстів українського походження: хто вони такі

Нагадаємо, що старт сезону в УХЛ призначений на 14 вересня. Матч-відкриття чемпіонату буде зіграно в Дружківці, де зустрінуться "Донбас" та херсонський "Дніпро".