Школяр з Техасу показав феноменальний результат у бігу на 100 метрів: відео

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Школяр пробіг 100 метрів з феноменальним результатом
Школяр пробіг 100 метрів з феноменальним результатом

Висхідна зірка в бігу, 18-річний старшокласник з Техасу Метью Болінг в ході місцевих змагань пробіг дистанцію 100 метрів за 9,98 секунди.

Цей час міг би стати рекордним для спортсменів до 20 років. Однак студент з Х'юстона встановив досягнення, коли отримав гандикап від попутного вітру. За даними метеоцентру, швидкість повітряних потоків становила 4,2 милі на годину.

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Чинним володарем світового рекорду в цій дисципліні є представник Ямайки Усейн Болт, на 100-метрівці він показав час 9,58 секунди. Цей результат він встановив 16 серпня 2009 на чемпіонаті світу в Берліні.

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
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