Шлях до Євро-2021: в очікуванні нового успіху жіночої збірної України з футзалу

Дізнавшись суперників нашої збірної у групі та місто, де будуть відбуватись матчі основного раунду відбору на жіноче Євро-2021 з футзалу, Спорт24 проаналізував шанси українських футзалісток.

Євро-2021 з футзалу між жіночими збірними обіцяє бути не менш цікавим, ніж 2019-го року.

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Наші дівчата виборюватимуть перепустку до "Фіналу чотирьох" у рідних стінах. Національна жіноча збірна України з футзалу прийматиме своїх суперників у Львові.

Усі поєдинки основного раунду відбудуться у місцевому спорткомплексі "Галичина", де нещодавно українки взяли участь у турнірі "Lviv Freedom Cup 2019" та поступились у фіналі італійкам.

За підсумками жеребкування наша команда потрапила до групи С, де її суперниками стануть збірні Фінляндії, Чехії та переможець групи С попереднього раунду, до якої потрапили Гібралтар, Казахстан та Бельгія.

Матчі основного раунду відбудуться з 1-6 вересня 2020 року. Переможці груп вийдуть у фінальну частину Євро-2021.

Як показує статистика, збірна України з кожним роком прогресує у своїй грі та досягненнях. Якщо порівнювати два минулих роки, то значно покращилась робота в обороні, команда почала менше пропускати голів.

Найкращою бомбардиркою 2019 року у збірній є Анна Шульга із десятьма м'ячами, яка представляє "Будстар-НПУ" (Київ).

Правила футзалу

Стандартний матч складається з двох рівних таймів по 20 хвилин кожний. Час зупиняється, коли м'яч знаходиться поза майданчиком. Перерва між двома таймами не може перевищувати 15 хвилин. Додатковий час складається з двох таймів тривалістю 5 хвилин. Якщо переможець не визначиться в додатковий час, пробиваються 5 пенальті футболістами кожної команди; команда, яка забила найбільше, стає переможцем.

Всі порушення правил накопичуються. Коли команда робить шостий фол, команда суперника виконує дабл-пенальті із 10-метрової позначки. Прямий штрафний удар виконується там, де трапилось порушення, за винятком, якщо порушення було вчинене проти гравця команди, що захищається в своєму штрафному майданчику. В такому випадку вільний удар може бути виконаний з будь якого місця всередині штрафного майданчика. Пенальті призначається у випадку, коли футболіст зробив відповідне порушення правил в межах свого штрафного майданчика.

Непрямий вільний удар надається протилежній команді, коли воротар випустив м'яч з своїх рук а потім знову торкнувся його руками, якщо він взяв м'яч в руки, коли передачу йому відав його партнер по команді, або він контролює м'яч на своїй половині поля більш ніж 4 секунди.

Жовті та червоні картки також використовуються у футзалі. Гравець, якому показали червону картку, має залишити поле. Запасний гравець може вийти на майданчик через дві хвилини після того, як його партнер по команді залишив поле.

Історія жіночої збірної України

21 листопада 1997 року збірна України провела свій перший матч зі збірною Іспанії на міжнародному турнірі «Elche 1997». Всього на цьому турнірі збірна зіграла три матчі, у двох з яких поступалися іспанкам та португалкам, а один виграла у збірної Росії.

У 2007 році збірна, після тривалої паузи, провела черговий матч, який став першим домашнім у її історії, суперником виступила збірна Узбекистану, яка й була обіграна з рахунком 7:1. Базовим клубом для збірної України стала "Біличанка-НПУ". У 2011 році збірна України стала бронзовим призером міжнародного турніру з футзалу в Угорщині та вдруге взяла участь у турнірі "День Перемоги", на якому також вдалося завоювати бронзові медалі. Окрім того, в кінці лютого збірна злітала в Іран, де провела три товариські гри з місцевою збірною, у кожній з яких перемогла.

2012 року українки взяли участь у Чемпіонаті світу, на якому вдалося зайняти 5-те місце і відзначитися декількома рекордами: найшвидший гол (Юлія Титова) на 36-й секунді матчу з Малайзією), найбільше голів, забитих одним гравцем (Анна Шульга відзначилася 5 разів у матчі з Малайзією), найбільша перемога за всю історію проведення жіночих чемпіонатів світу з футзалу (перемога над збірною Малайзії – 17-0). Також збірна України отримала приз "Найкраща команда Fair-play" – наші футзалістки не отримали жодного попередження на турнірі.

Історичне Євро-2019

Мало хто думав, що 15 лютого 2019 стане історичним днем для збірної. Дебютний чемпіонат Європи! Відбіркові матчі до фінальної частини українки проводили проти збірних Угорщини, Казахстану та Білорусії.

Перший матч з угорськими дівчатами виявився одним із найскладніших серед відбіркових зустрічей для наших дівчат. Вже на 11-й хвилині поєдинку рахунку матчу був на користь угорських футзалісток – 0:2. Нашій команді потрібно було наздоганяти суперниць.

Автором першого гола жіночої команди у рамках чемпіонатів Європи стала Юлія Дударчук. Цей гол надихнув українок, і вони почали грати ще потужніше. У другій половині зустрічі українським дівчатам вдалось зробити неймовірний камбек, зробивши рахунок на табло – 4:2 на свою користь, але перемогу втримати не вдалось.

Фінальний свисток судді встановив бойовий нічийний рахунок у матчі – 4:4. За Україну також відзначились: Юлія Форсюк, Анна Сидоренко та Таїсія Бабенко.

Наступний суперник, який очікував на Україну була збірна Білорусії. Хід поєдинку розгортався за сюжетом матчу з Угорщиною. Українки пропустили двічі та до перерви не змогли скоротити відставання.

На другу половину зустрічі українки вийшли вкрай вмотивовані, що принесло свій результат. Юлія Форсюк та Ірина Дубицька реалізували свої моменти, рахунок було зрівняно.

Через декілька хвилин збірна Білорусії вже грала у меншості. Другу жовту картку перед собою побачила Пельовіна. Це вилучення стало ключовим моментом зустрічі. Українки завдяки результативним ударам Юлії Дударчук та Анни Сидоренко здобули перемогу у матчі – 4:2.

У заключному поєдинку відбору українки зіграли з Казахстаном. Завдання в українських футзалісток було лише одне – перемогти.

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Першими вперед у рахунку вийшли українки. Це був єдиний відбірковий поєдинок у якому Україна перша вийшла вперед у рахунку. Результативним ударом відзначилась Юлія Форсюк, яка була капітаном у цьому матчі за відсутності Юлії Титової.

Далі рахунок матчу лише збільшився. Фінальний свисток судді зафіксував впевнену перемогу українок – 0:7.

Результативні удари на рахунках таких українок: Ірина Дубицька, Юлія Дударчук, Анна Сидоренко, Сніжана Воловенко та автоголом відзначилась футзалістка Казахстану.

Такий результат дозволив українській збірній вийти у "Фінал чотирьох".

Відеоогляд усіх відбіркових матчів дивіться відео:

Що таке "Фінал чотирьох" ?

Це фінальна частина чемпіонату Європи, у якій беруть участь переможці груп попередніх відбіркових поєдинків основного раунду, де команди змагаються за звання чемпіона Європи.

"Фінал чотирьох". Хто кого?

Українки з великою відповідальністю віднеслись до підготовки "Фіналу чотирьох" у Португалії.

За словами головного тренера Олега Шайтанова: "Паркет дуже швидкий, тож, ми попросили дозволу організаторів, щоб провести додаткові годинні тренування та більше звикнути до покриття. Нам пішли на зустріч".

У півфінальному матчі українки зіграли з господарками турніру. Старання збірної не дало здобути позитивного для них результату. Клас Португалії виявився вищим.

Підсумковий рахунок на табло – 1:5, перемога португальських дівчат. Єдиним голом української команди на рахунку Анни Сидоренко.

Тож на Україну чекав непростий поєдинок за 3-тє місце зі збірною Росії (росіянки у півфіналі поступились збірній Іспанії – 0:5). Після не дуже вдалих результатів на попередній стадії, обидві збірні прагнули використати останню можливість, аби потрапити на п’єдестал першого в історії чемпіонату Європи серед жіночих команд.

Гра була рівна з перших хвилин до фінального свистка. Лише за серією пенальті вдалось визначити бронзового призера. У складі "синьо-жовтих" з шестиметрової позначки відзначились Ірина Дубицька та Сніжана Воловенко, натомість, удар Юлії Форсюк пройшов повз ворота.

На це росіянки відповіли трьома влучними ударами та завоювали бронзові медалі Євро-2019. Попри поразку, українки здобули величезний цінний досвід.

Голкіперка Вікторія Сагайдачна та універсали Юлія Титова та Ксенія Гриценко увійшли до символічної збірної Євро-2019.

Про суперників у відбіркових матчах на Євро-2021

Найбільш "грізним" суперником групи можна вважати збірну Фінляндії. Це не новий суперник для нашої команди. Нещодавно, наші дівчата грали із фінками на турнірі у Львові. Саме фінки виявились "темною конячкою" змагань.

Поєдинок виявився важким для українок, особливо перший тайм, але у матчі сильнішими таки виявились українські футзалістки.

Фінки вирізняються своєю непоступливістю на полі. Антропометричні дані у цих дівчам дещо вищі, ніж у інших наших суперників у групі. Внаслідок цього, головним козирем Фінляндії є боротьба на майданчику.

Додамо, що усі дівчата окрім футзалу, також професійно займаються футболом.

Відеоогляд матчу Україна – Фінляндія дивіться відео:

Наступний суперник збірна Чехії також брала участь у турнірі у Львові, щоправда, жеребкування розвело чеських дівчат та українок у різні групи. Ймовірність зустрічі на турнірі була лише після групових матчів, але не судилось.

Якщо порівнювати збірні Чехії та Фінляндії. Тут звичайно дещо більша перевага на користь фінських дівчат. Чехія саме та збірна, яка відзначаються хорошою дисциплінованою грою в обороні.

Ще одного суперника України вболівальники дізнаються після поєдинків, які будуть відбуватись з 5-10 травня.

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Звичайно, якщо дивитись на усі три збірні, то найбільш зручним суперником для наших дівчат можна вважати збірну Гібралтару.

Із Казахстаном збірна грала у відбіркових матчах до фінальної частини чемпіонату Європи 2019 року, де перемогла суперниць із рахунком – 7:0.

Проте, якщо Казахстан буде у нашій групі, то цей суперник здатний потріпати нерви. Треба бути уважними у казахстанської команди чудово вдається переходити у швидкі контратаки. Дівчата дуже прудконогі, більшість їх гольових моментів були за рахунок швидкості та коротких передач.

Потенціал збірної України

Українська команда відзначається достатньо стабільним складом, усі четвірки команди є рівносильними.

Воротарська ланка міцно утримується за двома Вікторіями – Кисловою ("Будстар-НПУ") та Сагайдачною ("Tesla").

Універсали

Захист збірної "цементують" досвідчений капітан команди Юлія Титова ("Tesla") та Ірина Дубицька "IMS-НУХТ"). Сюди можна віднести також і Ганну Прокопенко ("Будстар-НПУ") та Юлію Шевченко ("IMS-НУХТ).

Допомагти атакувальній ланці збірної повинні: Олена Павленко, Анастасія Кліпаченко та Альона Кирильчук (усі – "IMS-НУХТ").

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Головна атакувальна сила України – гравці київського "Будстар-НПУ": Ксенія Гриценко, Анна Шульга та Юлія Форсюк. Сюди також можна віднести Яну Дичко ("Tesla"), Христину Єрьоменко ("Tesla"), Анну Сидоренко ("Житлобуд-1") та Юлію Дударчук ("Tesla"), останні двоє стали найкращими бомбардирами збірної України у 2018 році.

Не виключено, що Олег Миколайович вдасться до ротацій у складі. Команду швидше за все поповнить лідер збірної Сніжана Воловенко та Ірина Майбородіна (обидві представниці "IMS-НУХТ").

Головний тренер збірної Олег Шайтанов матиме можливість підготувати та перевірити своїх дівчат у товариських матчах. Зокрема, найближчі поєдинки на українок очікують за кордоном, де вони зможуть зіграти зі збірною Португалії.