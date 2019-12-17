Шовковський відверто розповів про конфлікт з колишнім гравцем "Динамо"

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Євген Хачеріді / Фото з відкритих джерел

Ексголкіпер "Динамо" Олександр Шовковський розповів про ситуацію у клубі з захисником Євгеном Хачеріді.

Футболіст покинув киян через не найкращі стосунки с партнерами та тренерським штабом. За словами Шовського, Хачеріді – не командний гравець.

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"Неодноразово у тренувальних моментах, у різних ситуаціях, ми його просили, доводили йому. Був момент, коли ми разом його ледь.. Андрій мене тоді стримав, сказав: "Так, давай, не будемо". Ми з Шевченко просили Хачеріді, доводили йому, попереджали. Майже було вичерпано всі можливості. Потім – емоції", – сказав Шовковський.

Тренер узагалі не може це робити. Переконувати, не ставити у склад, відлучити від тренувань – так. Це кожен тренер вирішує для себе: як буде краще для гравця, для команди. Женя так і не зрозумів, що на нього розраховують. У нього було все. Я не зустрічав жодного футболіста з такими фантастичними якостями, як у нього – швидкість, вибухова швидкість, зріст. Він координований достатньо. Але його ставлення, нерозуміння всіх тих ключових моментів привели до того, щоб він у своїх інтерв’ю говорив про те, що його тренери не розуміють. Він, на мою думку, не командний гравець. І він не зміг себе реалізувати як індивідуальність та особистість,
– підсумував Олександр Шовковський в ефірі Вацко Light.

Як відомо, Євген Хачеріді грав за "Динамо" в період з 2007-го по 2018 рік. Він провів за команду 150 матчів та забив 8 голів. Після того, як захисник залишив клуб, він виступав за ПАОК.

Наразі Хачеріді підписав контракт з білоруським "Динамо-Брест", за який буде виступати з початку наступного сезону.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо
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