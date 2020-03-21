Шовковський зізнався, чому відмовився від пропозиції Гончарука очолити Держагентство спорту

Помічник головного тренера збірної України з футболу Олександр Шовковський підтвердив, що отримував пропозицію очолити Держагентство спорту. Ексфутболіст "Динамо" та збірної України відмовився від пропозиції колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука очолити новостворений відділ.

На початку лютого з'явилася інформація, що уряд Гончарука чекають перестановки. ЗМІ писали, що буде створено Держагентство спорту і його може очолити Шовковський.

У підсумку, Держагентство спорту створили і його очолив Сергій Левчук, однак вже 18 березня Кабмін звільнив його. Також Міністерство молоді та спорту і Міністерство культури знову розділені.

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Шовковський в інтерв'ю Xsport підтвердив, що мав зустріч з Гончаруком, однак відмовив ексглаві уряду через Євро-2020.

Мені запропонували посаду в ту структуру яку вони хотіли зробити, тоді ще існуючого міністерства. Стати главою напряму спортивного департаменту молоді та спорту. Але я тоді відверто сказав, що у мене пріоритет – це Євро-2020 і я не можу змінити цю мрію, до якої ми так довго йшли, тим більше що я на той момент не був упевнений, чи буде існувати цей департамент, і як довго,

– сказав Шовковський.

ЗМІ також писали, що Шовковському буцімто пропонували посаду глави Міністерства молоді та спорту. Цю інформацію спростував Гончарук, а тепер і Шовковський.

"Ні, посаду міністра ми не обговорювали", – сказав легендарний голкіпер. Він також додав, що навряд чи б погодився піти в політику навіть, якби не було Євро-2020.

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Наразі Міністерство молоді та спорту очолює Вадим Гутцайт. Натомість Шовковський продовжує роботу у збірній України з футболу.



Новий Кабінет Міністрів України / інфографіка 24 каналу

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