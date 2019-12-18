Шовковський зізнався про розмову з Ахметовим у 2008 році щодо переходу в "Шахтар"

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Олександр Шовковський

44-річний колишній воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський зізнався, чи міг він перейти в донецький "Шахтар".

Шовковський розповів про розмову з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим і в жартівливому тоні назвав, яким способом його могли зацікавити в переході в донецький клуб.

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"Офіційної пропозиції не було. Це був 2008 рік. Я відпочивав у Франції. В одному з ресторанів я побачив Ріната Леонідовича. Він теж був з друзями. Наш столик розташовувався так, що було неможливо пройти на вихід повз нас. Він проходив, ми привіталися і почали розмовляти. Не буду розповідати деталі нашої дискусії, але вона була дуже цікавою. Під час розмови він сказав, що якось хотів купити трьох гравців "Динамо". Один з них – Олександр Шовковський. Я відповів: "При всій повазі, але як ви собі уявляєте, щоб я з "Динамо" перейшов у "Шахтар"?

На той момент мені складно було уявити такий перехід, практично нереально. Не бачив я цього. Можливо, якби привезли КамАЗ грошей, то була б інша розмова,
– розповів Шовковський в ефірі Вацко Light.

Нагадаємо, Шовковський протягом всієї кар'єри захищав кольори "Динамо" та завершив кар'єру наприкінці 2016 року.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Динамо
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