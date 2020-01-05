Схоже, у "Динамо" закінчилися гроші, – несподівана заява легіонера

Легіонер "Динамо" Тамаш Кадар поспілкувався з угорськими ЗМІ. Угорець прокоментував те, що "Динамо" проведе зимові збори в Туреччині.

Під час попередніх сезонів "Динамо" проводило збори в Іспанії, а цього року – в Туреччині. Кадар припустив, що в клубу закінчилися гроші.

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Вже 10-го січня ми збираємося командою і розпочнеться підготовка до чемпіонату, адже у плей-оф Ліги Європи ми не пройшли. Попереду буде два збори. Минулі роки ми їздили в Іспанію, а зараз, схоже, у "Динамо" закінчилися гроші, тому летимо в Анкару,

– розповів Кадар в інтерв'ю Nemzeti sport.

Уже цієї зими Кадар може покинути київський клуб. Центральний оборонець може стати гравцем угорського "Фехервару".

За даними Transfermarkt, ціна угорського футболіста складає 4,5 мільйона євро.

Сам Кадар, коментуючи можливий трансфер, заявив, що має чинний контракт з "Динамо" на 3,5 роки.

У цьому сезоні Кадар зіграв 20 матчів за "Динамо".