24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Схоже, у "Динамо" закінчилися гроші, – несподівана заява легіонера

544 Читать новость на русском
Тамаш Кадар / 24 канал

Легіонер "Динамо" Тамаш Кадар поспілкувався з угорськими ЗМІ. Угорець прокоментував те, що "Динамо" проведе зимові збори в Туреччині.

Під час попередніх сезонів "Динамо" проводило збори в Іспанії, а цього року – в Туреччині. Кадар припустив, що в клубу закінчилися гроші.

Читайте також: "Динамо" підписало контракт з колишнім гравцем російського "Тамбова"

Вже 10-го січня ми збираємося командою і розпочнеться підготовка до чемпіонату, адже у плей-оф Ліги Європи ми не пройшли. Попереду буде два збори. Минулі роки ми їздили в Іспанію, а зараз, схоже, у "Динамо" закінчилися гроші, тому летимо в Анкару,
– розповів Кадар в інтерв'ю Nemzeti sport.

Уже цієї зими Кадар може покинути київський клуб. Центральний оборонець може стати гравцем угорського "Фехервару".

За даними Transfermarkt, ціна угорського футболіста складає 4,5 мільйона євро.

Сам Кадар, коментуючи можливий трансфер, заявив, що має чинний контракт з "Динамо" на 3,5 роки.

У цьому сезоні Кадар зіграв 20 матчів за "Динамо".

5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
сьогодні
6538
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:15 Топ-10 найочікуваніших боксерських поєдинків 2020 року
Андрій Тудовші 2198
4 січня 12:38 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2218
сьогодні 14:35 Українська чемпіонка WBC Овчинникова займалася підпільними боями
Юрій Семенюк 597
2 січня 17:40 Календар головних футбольних подій в Україні у 2020 році
Ігор Саджениця 2174
сьогодні 11:06 "Барселона" сенсаційно не перемогла у матчі з 4 голами та вилученням: відео
Юрій Семенюк 1454
Новини
Більше новин
Залиште відгук