Шприци в роздягальнях: російська лижниця розповіла про жахи на чемпіонатах РФ
Колишня лижниця збірної Росії Поліна Єрмошина розповіла жахи, які відбуваються під час юніорських чемпіонатів країни.
В інтерв'ю порталу "Спорт-Експрес" Єрмошина підтвердила, що бачила на юніорських змаганнях в Росії шприци в роздягальнях.
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Я це бачила, так. Жах. Для мене загадка, як тренери взагалі на таке йдуть. Вони ж несуть відповідальність за неповнолітніх.
Допінг? Я не знаю, що вони там кололи. Може, це зовсім не ЕПО, а який-небудь вітамін С. Я люблю такий приклад: якщо ви їдете за кермом, ви ж не думаєте, що хтось інший перевищує швидкість. Ну здійснює хтось порушення і що? Ти ж все одно думаєш тільки про себе і про речі, які залежать безпосередньо від тебе,
– розповіла колишня спортсменка.
Що відомо про Поліну Єрмошину
Єрмошина – учасниця багатоденки "Тур де Скі" сезону-2013/2014, чемпіонка Європейського кубка (2013) і багаторазова чемпіонка Росії серед дівчат. Зараз вона працює тренером любителів.
Допінг-скандал у Росії
- у вересні 2019 року виконком WADA ініціював розгляд питання про невідповідність Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) міжнародного кодексу у зв'язку з виявленими змінами в базі даних московської лабораторії, яка містить дані перевірки російських спортсменів за період з 2012 по 2015 рік.
- 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства погодився з рекомендаціями комітету щодо відповідності та позбавив РУСАДА статусу. Причина – російська сторона вносила зміни в базу даних Московської лабораторії. Саму Московську антидопінгову лабораторію позбавили ліцензії.
- Крім того, Росію відсторонили на 4 роки від великих міжнародних змагань (чисті спортсмени зможуть виступати в нейтральному статусі), а також позбавили права проведення великих турнірів протягом 4 років.