Колишня лижниця збірної Росії Поліна Єрмошина розповіла жахи, які відбуваються під час юніорських чемпіонатів країни.

В інтерв'ю порталу "Спорт-Експрес" Єрмошина підтвердила, що бачила на юніорських змаганнях в Росії шприци в роздягальнях.

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Я це бачила, так. Жах. Для мене загадка, як тренери взагалі на таке йдуть. Вони ж несуть відповідальність за неповнолітніх.



Допінг? Я не знаю, що вони там кололи. Може, це зовсім не ЕПО, а який-небудь вітамін С. Я люблю такий приклад: якщо ви їдете за кермом, ви ж не думаєте, що хтось інший перевищує швидкість. Ну здійснює хтось порушення і що? Ти ж все одно думаєш тільки про себе і про речі, які залежать безпосередньо від тебе,

– розповіла колишня спортсменка.

Що відомо про Поліну Єрмошину

Єрмошина – учасниця багатоденки "Тур де Скі" сезону-2013/2014, чемпіонка Європейського кубка (2013) і багаторазова чемпіонка Росії серед дівчат. Зараз вона працює тренером любителів.

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