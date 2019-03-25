Шумахер дебютує на тестах Формули-1 за кермом Ferrari

Син семиразового переможця Формули-1 Міхаеля Шумахера Мік дебютує на тестах Формули-1. Він сяде за кермо боліда Ferrari після гран-прі в Бахрейні, що відбудеться 29-31 березня.

Мік Шумахер не має досвіду керування болідами Формули-1. Відтак це буде його дебют. Однак спочатку він сяде за кермо Alfa Romeo C38 – команди, яка співпрацює з Ferrari. Це відбудеться в рамках молодіжних тестів Формули-1. Вони заплановані на 2 та 3 квітня. Молодіжні тести проводяться для того, щоб надати молодим пілотам шанс показати себе й адаптуватися до техніки Ф1. У них мають право брати участь тільки гонщики, які проїхали не більше двох Гран-прі Ф1 за останній календарний рік.

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Лише після цього Мік Шумахер зможе пройти тест на боліді SF90 від Ferrari.

Мік Шумахер у 2019 році виступає за академію Ferrari у Формулі-2 – молодшій серії Формули-1. 19-річний німецький гонщик підписав контракт з командою Prema, в складі якої провів останні два сезони в європейській Формулі-3. У минулому році Шумахер здобув у "Формулі-3" вісім перемог і став чемпіоном гоночної серії. Саме у Бахрейні Мік Шумахер дебютує у Формулі-2.