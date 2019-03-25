Шумахер дебютує на тестах Формули-1 за кермом Ferrari

115 Читать новость на русском
Мік Шумахер
Мік Шумахер

Син семиразового переможця Формули-1 Міхаеля Шумахера Мік дебютує на тестах Формули-1. Він сяде за кермо боліда Ferrari після гран-прі в Бахрейні, що відбудеться 29-31 березня.

Мік Шумахер не має досвіду керування болідами Формули-1. Відтак це буде його дебют. Однак спочатку він сяде за кермо Alfa Romeo C38 – команди, яка співпрацює з Ferrari. Це відбудеться в рамках молодіжних тестів Формули-1. Вони заплановані на 2 та 3 квітня. Молодіжні тести проводяться для того, щоб надати молодим пілотам шанс показати себе й адаптуватися до техніки Ф1. У них мають право брати участь тільки гонщики, які проїхали не більше двох Гран-прі Ф1 за останній календарний рік.

Читайте також: Шумахер показав шолом для нового сезону у Формулі-2: фото

Лише після цього Мік Шумахер зможе пройти тест на боліді SF90 від  Ferrari.

Мік Шумахер у 2019 році виступає за академію Ferrari у Формулі-2 – молодшій серії Формули-1. 19-річний німецький гонщик підписав контракт з командою Prema, в складі якої провів останні два сезони в європейській Формулі-3. У минулому році Шумахер здобув у "Формулі-3" вісім перемог і став чемпіоном гоночної серії. Саме у Бахрейні Мік Шумахер дебютує у Формулі-2.

blog_ava
Нацполіція замінить автомати Калашникова на німецькі пістолети-кулемети: фото
сьогодні
3987
Теги: Спорт Ferrari Формула-1
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Збірна Франції зіграє матч відбору на Євро-2020 проти Ісландії в особливих футболках: фото
сьогодні 13:45 Збірна Франції зіграє матч відбору на Євро-2020 проти Ісландії в особливих футболках: фото
118
За те, що я виграв етап Кубка Світу, отримав прохання попісяти в баночку допінг-контролю
сьогодні 13:02 За те, що я виграв етап Кубка Світу, отримав прохання попісяти в баночку допінг-контролю
Станіслав Безушко 991
Приємно, коли на тебе звертає увагу Роналду, – гравець збірної України Миколенко
сьогодні 10:55 Приємно, коли на тебе звертає увагу Роналду, – гравець збірної України Миколенко
507
Екс-партнер Вільї та ціль "Баварії": хто такі футболісти збірної Люксембургу
24 березня 16:30 Екс-партнер Вільї та ціль "Баварії": хто такі футболісти збірної Люксембургу
Михайло Гема 535
Американський боєць нищівним ударом нокаутував суперника, що той нічого не пам'ятає: відео
24 березня 14:36 Американський боєць нищівним ударом нокаутував суперника, що той нічого не пам'ятає: відео
2131
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук