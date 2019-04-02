Шумахер знову у Ferrari: фото

Син легендарного пілота Формули-1 Міхаеля Шумахера, Мік, бере участь у тестах у складі команди італійської команди Ferrari.

20-річний пілот отримав можливість випробувати актуальний болід Ferrari зразка нинішнього сезону на трасі в Бахрейні.

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Саме в Бахрейні відбувся другий етап Формули-1, який відзначився доволі неочікуваними результатами. Перемогу здобув Льюїс Хемілтон на Mercedes, який перед тим показав не надто вдалий час.

Мік Шумахер не має досвіду керування болідами Формули-1. Відтак це його дебют. Також Шумахера зможе сісти за болів Ferrari після Гран-прі Іспанії.

Раніше син легендарного гонщика представив шолом, у якому він виступатиме у Формулі-2. Мік Шумахер виступить за академію Ferrari у Формулі-2 – молодшій серії Формули-1.

Німецький гонщик підписав контракт з командою Prema, у складі якої провів останні два сезони в європейській "Формулі-3". У минулому році Шумахер здобув у "Формулі-3" вісім перемог і став чемпіоном гоночної серії.

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