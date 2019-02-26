Швед більше хотів грати за "Динамо", але "Селтік" не залишив шансів

Футболіст збірної України Мар'ян Швед взимку був проданий в "Селтік", але повернувся в "Карпати" на правах оренди.

Ведучий "Циганик Live" на FootballHub Ігор Циганик розповів, що півзахисник "Селтіка" Мар'ян Швед хотів трансферу в "Динамо".

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Перший раз – коли він переходив у "Севілью", у нього також була пропозиція від "Динамо". Але тоді більше заплатили іспанці – 1 мільйон євро. Зараз була сума 2 мільйони фунтів, це хороша ціна для "Карпат". Сумніваюся, що "Динамо" було готове запропонувати ці гроші за Шведа. Хоча певна пропозиція була, і Швед хотів залишитися в Україні,

– сказав журналіст.

До слова, 31 січня Швед перейшов в шотландський клуб, але відразу після підписання контракту відправився в оренду у "Карпати". У Львові він буде виступати до квітня, після чого повернеться до Шотландії, де почне підготовку до нового сезону.

Контракт Шведа з шотландцями розрахований на 4,5 роки. Трансфер оцінюється близько в 2 мільйони євро.

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