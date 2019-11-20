Українець Швед може взимку покинути "Селтік", зігравши за клуб лише 35 хвилин

22-річний футболіст "Селтіка" і збірної України з футболу Мар'ян Швед може піти з шотландського клубу вже наступної зими.

Шотландська газета The Scotsman склала рейтинг з 10 гравців "кельтів", які можуть покинути "Селтік" в січні. На 9 місці цього списку опинився Мар'ян Швед.

До слова: Швед вперше з липня зіграв за "Селтік", його клуб розбомбив суперника в чемпіонаті Шотландії

"Українець сподівається отримати хоча б кілька ігрових хвилин в цьому сезоні. Якщо цього не станеться, його можуть віддати в оренду туди, де він отримає ігровий час", – пише видання.

Як зазначають журналісти, йдеться про тих гравців, які не знайшли себе в команді і тих, щодо яких є зацікавленість з боку інших клубів.

Крім Мар'яна в списку присутні Одсонн Едуард, Келвін Міллер, Ебу Куассі, Скотт Сінклер, Льюїс Морган, Крістофер Аєр, Джек Хендрі, Крейг Гордон і на першій позиції – воротар Конор Хазард.

Швед, який перейшов у "Селтік" з львівських "Карпат", в поточному сезоні зіграв лише 3 матчі за шотландську команду у всіх турнірах, в цілому провівши на полі 35 хвилин.