Швед отримав золоту нагороду чемпіонату Шотландії: фото

Гравець збірної України та "Селтіку" Мар'ян Швед отримав золоті нагороди чемпіонату Шотландії, хоча й не провів жодного матчу за "кельтів".

Мар'ян опублікував фото разом з гравцем "Селтіку" Скоттом Сінклером з церемонії нагородження.

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Швед, який був придбаний "Селтіком" у "Карпат" ще взимку, разом з іншими футболістами команди був нагороджений.

У сезоні, що минає, Швед зіграв за львівські "Карпати" 26 матчів у всіх турнірах, забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.

Спорт 24 писав, що "Селтік" підписав Шведа в січні за 2 мільйони євро, але спочатку залишив його у "Карпатах" до кінця сезону. Однак сторони вирішили, що хавбек раніше покине Львів і прибуде у Глазго.

Для Шведа "Селтік" – вже не перший закордонний клуб. З 2015-го по 2018 він виступав за другу команду "Севільї", зігравши лише 11 матчів у Сегунді В.