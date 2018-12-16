Швед повернувся в "Карпати" після трансферу в "Селтік"

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Мар'ян Швед повернувся в розташування "Карпат"
Мар'ян Швед повернувся в розташування "Карпат" / Фото з відкритих джерел

21-річний український вінгер Мар'ян Швед повернувся в розташування "Карпат", які проводять навчально-тренувальний збір у Туреччині.

Українець 31 січня перейшов в шотландський клуб, але відразу після підписання контракту відправився в оренду у "Карпати". У Львові він буде виступати до квітня, після чого повернеться до Шотландії, де почне підготовку до нового сезону.

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У суботу, 2 лютого, Мар'ян вже може взяти участь у спарингу з сербським "Напредаком".

Контракт Шведа з шотландцями розрахований на 4,5 роки. Трансфер оцінюється близько в 2 мільйони євро.

У нинішньому сезоні УПЛ на рахунку Шведа 8 голів і 2 ассисти в 17 матчах української Прем'єр-ліги.

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Теги: Футбол Спорт Мар'ян Швед ФК Карпати
Джерело: 24 Канал
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