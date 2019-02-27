Швед радий, що тренер "Селтіка" очолив інший клуб

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Мар'ян Швед
Мар'ян Швед / twitter.com

Український футболіст Мар'ян Швед, який вже влітку гратиме за шотландський клуб "Селтік", прокоментував інформацію про зміну тренера в новій команді. Півзахисник заявив, що радий за Брендона Роджерса, який покинув "Селтік".

Роджерс напередодні ввечері офіційно очолив англійський "Лестер". Керувати шотландцями знову буде Ніл Леннон, який очолював клуб з 2010 до 2014 року.

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Я за нього тільки радий, для нього це крок вперед, "Лестер" – дуже хороша команда. Буду знайомитися влітку з новим тренером, на мене це ніяк не впливає,
– заявив Швед у "Футбол NEWS".

Гравець, який наразі на правах оренди грає за "Карпати", підтвердив, що був знайомий з Роджерсом. "Так, ми спілкувалися з ним. Він хороша людина, бажаю йому удачі в новому клубі".

Окрім того футболіст збірної України сказав, що відчував, що Роджерс розраховує на нього у "Селтіку".

По розмові я відчував, що він на мене розраховує. Він сподобався мені як тренер. Спілкувалися навіть іспанською мовою,
– резюмував українець.

Мар'ян Швед уже підписав контракт із "Селтіком" і перейде в новий клуб влітку. Що цікаво, раніше Роджерс неоднозначно прокоментував купівлю Шведа у "Карпат". Фахівець заявив, що гравець такого плану йому не потрібен.

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Теги: Спорт Футбол Мар'ян Швед ФК Карпати
Джерело: 24 Канал
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