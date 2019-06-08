Швейцарія – Англія: прогноз букмекерів на матч за третє місце Ліги націй

Збірна Англії та Швейцарії зіграють у матчі за третє місце у фінальному етапі Ліги націй. Букмекери оцінили шанс на перемогу кожної з цих збірних у грі, що відбудеться в неділю, 9 червня.

Прогноз на матч Швейцарія – Англія

Третє місце не дає ніяких привілеїв, тому матч між Швейцарією та Англією не має принципового значення. Команди битимуться за свою честь. У півфіналі Швейцарія тільки на останніх хвилинах дозволила виграти Португалії. Неймовірний хет-трик вдався Роналду.

Збірна Англії тільки в овертаймі поступилася Нідерландам. Англійці допустилися жахливих помилок у захисті, чим нідерландці з радістю скористалися.

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Прогноз Pari Match

Букмекери вважають збірну Англії фаворитом матчу за третє місце. Коефіцієнт на перемогу підопічних Гарета Саутгейта – 2,11. А ось на звитягу збірної Швейцарії букмекери дають коефіцієнт 3,50. Нічия в основний час матчу 3,65.

Коефіцієнт на те, що Швейцарія переможе в додатковий час – 12,5. А ось звитяга англійців у додатковий час – 9,90. У матчі також може бути серія пенальті. На те, що Швейцарія або Англія переможе в серії пенальті коефіцієнт однаковий – 11,5.

Прогноз Фаворит Спорт

За всю історію Швейцарія та Англія зіграли 13 матчів: тричі було зафіксовано нічию, одного разу виграла Швейцарія і ще 9 матчів виграли англійці. Останні три матчі Англія виграла, не пропустивши жодного голу. Коефіцієнт на перемогу "Трьох левів" з рахунком 1:0 – 9. Якщо ж номінальні гості переможуть з рахунком 2:0 – 10.

Єдина перемога Швейцарії в протистоянні з Англією була зафіксована ще у 1981 році з рахунком 2:1. Букмекери дають коефіцієнт 12 на те, що швейцарці повторять успіх. Мінімальна перемога Швейцарії – 12,50.

Прогноз 1xbet

Ключовими нападниками збірної Англії є гравець "Тоттенхема" Гаррі Кейн та форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд. Коефіцієнт на гол Кейна в будь-який час – 2,1. Такий самий коефіцієнт на гол Решфорда, який відзначився у матчі з Нідерландами.

У збірній Швейцарії головним бомбардиром є Харіс Сеферович. На його гол у будь-який час матчу – 3. Гол новоспеченого тріумфатора Ліги чемпіонів Джердана Шакірі букмекери оцінили коефіцієнтом 3,3.