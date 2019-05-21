Швейцарські біатлоністи сфотографувалися голими на фоні моря: кумедні фото

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Збірна Швейцарії по біатлону
Збірна Швейцарії по біатлону / Фото з відкритих джерел

Чоловіча збірна Швейцарії з біатлону вирішила розважитися під час тренувального збору на грецькому острові Крит. Команда роздяглася догола і сфотографувалася на тлі Середземного моря.

Відповідне фото, яке викликало неоднозначну реакцію, в своєму Instagram опублікував Беньямін Вегер.

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"Леді та джентельмени! Дозвольте представити вам чоловічу збірну Швейцарії на сезон-2019/2020", – підписав фото Вегер.


Швейцарські біатлоністи сфотографувалися оголеними

Зазначимо, що до складу збірної Швейцарії на сезон 2019/20 потрапили: Беньямін Вегер, Жеремі Фінеллі, Мартін Егер, Зерафін Вістнер, Маріо Долдер, Ніклас Хартвег, Еліджіус Тамборніно, Ніко Салутт і Себастьян Штальдер.

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Теги: Спорт Новини біатлону
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