Швейцарські біатлоністи сфотографувалися голими на фоні моря: кумедні фото
Чоловіча збірна Швейцарії з біатлону вирішила розважитися під час тренувального збору на грецькому острові Крит. Команда роздяглася догола і сфотографувалася на тлі Середземного моря.
Відповідне фото, яке викликало неоднозначну реакцію, в своєму Instagram опублікував Беньямін Вегер.
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"Леді та джентельмени! Дозвольте представити вам чоловічу збірну Швейцарії на сезон-2019/2020", – підписав фото Вегер.
Швейцарські біатлоністи сфотографувалися оголеними
Зазначимо, що до складу збірної Швейцарії на сезон 2019/20 потрапили: Беньямін Вегер, Жеремі Фінеллі, Мартін Егер, Зерафін Вістнер, Маріо Долдер, Ніклас Хартвег, Еліджіус Тамборніно, Ніко Салутт і Себастьян Штальдер.
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