Швейцарський тенісист Федерер виграв 102-й титул у кар'єрі

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер виграв 102-й титул у професійній кар'єрі. Швейцарець святкував перемогу на трав'яному турнірі в Галле.

Роджер Федерер – Давід Гоффен 2:0 (7:6, 6:1)

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У фінальному матчі Федереру протистояв представник Бельгії Давід Гоффен. До цього шляхи тенісистів перетиналися вісім разів і сім разів перемогу святкував Роджер.

Перший сет фінального поєдинку виявився напруженим. Гоффену вдалося захопити ініціативу, через що 37-річний Федерер багато помилявся. За рахунку 2:2 Гоффен мав три брейк-пойнти, але Роджер відігрався. Відтак справа дійшла до тай-брейку, де Федерер розгромив бельгійця 7:2.

У другому сеті боротьби вже не було. Федерер тричі виграв на подачі Гоффена й дозволив бельгійцю виграти тільки один гейм. Всього поєдинок тривав одну годину та 25 хвилин.

У березні Федерер виграв свій 101-й титул, святкувавши перемогу на турнірі у Маямі. У травні Роджеру підкорилося інше досягнення. Федерер подолав позначку в 1200 перемог у своїй професійній кар'єрі. Окрім того, для Федерера це 10-й тріумф на кортах Галле.