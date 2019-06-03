Швейцарський тенісист завдяки неймовірному удару в лінію переміг у матчі на Roland Garros: відео

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Стен Ваврінка
Стен Ваврінка / twitter.com/stanwawrinka

Швейцарський тенісист Станіслас Ваврінка пробився до чвертьфіналу Roland Garros, де зіграє проти титулованого земляка Роджера Федерера.

В 1/8 фіналу 34-річний швейцарець несподівано переміг шосту ракетку світу Стефаноса Циципаса.

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Ваврінка виграв у першому й третьому сеті, а грек святкував у другій та четвертій партії. Відтак, доля путівки до чвертьфіналу вирішувалася у п'ятому сеті.

В останньому сеті Ваврінка таки зумів дотиснути непоступливого грека й переміг. Швейцарець обвідним ударом зліва попав точно в лінію, хоча Циципасу здалося, що аут. Втім, суддя матчу підтвердив, що м'яч попав у лінію й Ваврінка переміг.

Ми бачили, що м'яч на матчболі потрапив у лінію, а міг і не потрапити. Я був в принципі впевнений, що м'яч потрапив. Коли я виконав удар, то бачив, що він потрапив у лінію. Я тільки сподівався, що суддя це підтвердить. На долю секунди я не був впевнений, але, коли зрозумів, що він збирається сказати, що м'яч потрапив, то я відчув, наскільки приголомшливою була ця битва,
– сказав після гри Ваврінка.

Чвертьфінальний матч проти Роджера Федерера відбудеться у вівторок, 4-го червня.

 

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Теги: Спорт Теніс Ролан Гаррос
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