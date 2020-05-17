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Швидка карма: футболіст "Барселони" облаяв Голанда і відразу поплатився здоров'ям – відео

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Футболіст "Барселони" облаяв Голанда і відразу поплатився здоров'ям
Футболіст "Барселони" облаяв Голанда і відразу поплатився здоров'ям / GETTY IMAGES

Відновлення матчів німецької Бундесліги ознаменувалося не тільки голами й революційними п'ятьма замінами, але й справжніми драмами на полі. У центральному матчі 26 туру між "Боруссією" Дортмунд та "Шальке" гравець господарів поплатився за хамську поведінку.

Жан-Клер Тодібо не допоміг уникнути своїй команді розгромної поразки з рахунком 4:0. Молодий француз запам'ятався хамською поведінкою щодо суперника, пише 24 канал.

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На 23-й хвилині 20-річний захисник вступив у перепалку з Ерлінгом Голандом. Гравець "Шальке" сказав норвежцю: "Іди ###### свою бабусю".

Форвард "Боруссії" з відповіддю не забарився. Забивний Ерлінг на 29-й хвилині відкрив рахунок у матчі, забивши свій 10 гол у рамках Бундесліги.

Через сім хвилин Тодібо спіткала карма. Він невдало приземлився після єдиноборства з Ашрафом Хакімі, після чого почав кульгати і був замінений у перерві матчу.

Жан-Клер грає за "Шальке" на правах оренди. 20-річний француз належить іспанській "Барселоні".

"Боруссія" завдяки легкій перемозі закріпилася на другій сходинці у турнірній таблиці. Натомість "Шальке" зменшив шанси поборотися за місце в Лізі чемпіонів.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт ФК Боруссія Д Шальке
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