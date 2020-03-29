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Сидимо на карантині, умови шикарні: лідер збірної України відпочиває в Буковелі – відео

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Дмитро Підручний / biathlon.com.ua

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний на своїй офіційній сторінці в Instagram показав відео з відновлення в Буковелі.

Після дострокового закінчення сезону збірна приїхала з Фінляндії в Карпати на чемпіонат України. Однак турнір відмінили, але спортсменам дозволили провести тренувальний збір.

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Кожен з них дотримується карантину, але при цьому катається на лижних трасах. 

Всім привіт з Буковеля. Ми тут сидимо на самоізоляції, на карантині. Все закрито, готелі всі закриті. Залишилися тільки троє хлопців. Катаємося. Умови просто шикарні. Траса відмінна, нам майже кожен день її коткують. Плюс ми ще на гірських лижах катаємося. Будемо сидіти тут на карантині і тренуватися, закатуватися. Будьте здорові,
– розповів Дмитро Підручний.

  • "Закатка" – закінчення сезону в лижних видах, коли спортсмени проводять тренування, щоб різко не обривати навантаження.
  • Трасу в Буковелі тільки в цьому сезоні відкрили, але пандемія коронавірусу не дозволила провести на ній перші змагання.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Дмитро Підручний Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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