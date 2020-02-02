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Сікорський, якого вигнали з клубу за поїздку в Росію, гратиме в команді Маркевича

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Ігор Сікорський / Архів Ігоря Сікорського

Наставник "Чорноморця" Остап Маркевич підтвердив, що Ігор Сікорський підсилить одеський клуб. Сікорський перейде в "Чорноморець" після того, як "Агробізнес" розірвав з ним контракт.

Першоліговий "Агробізнес" припинив співпрацю з Сікорським через поїздку гравця в Росію. У клубі заявили, що не можуть допустити, щоб їхні гравці їздили в Росію.

До теми: Це історія всього нашого народу: Сікорський розповів про поїздку в Санкт-Петербург

Сікорський, коментуючи скандал, заявив, що не поїхав би в Росію, якби знав про реакцію клубу та суспільства. У Сікорського в Росії живуть родичі.

Син легендарного тренера Мирона Маркевича Остап, який очолює "Чорноморець", заявив, що Сікорський стане гравцем "моряків".

Швидше за все, Ігор стане гравцем "Чорноморця". У нього склалася складна ситуація, людина помилилася. Всі припускаються помилок. Наскільки мені відомо, Сікорський вибачився перед суспільством і визнав свою помилку. Він про це сказав в особистій бесіді. У Ігоря рідні живуть у Росії. Головне, що він розуміє свою помилку,
– цитує Маркевича Sport Arena.

  • У цьому сезоні Першої ліги Сікорський провів за "Агробізнес" 18 матчів, забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі.
  • Раніше нападник виступав за "Зорю", алчевську "Сталь", "Геліос", "Миколаїв", "Верес", "Гірник-Спорт" і латвійський "Даугавпілс".
  • Одеський "Чорноморець" також виступає у Першій лізі. Після 19 турів "моряки" перебувають на 10-й сходинці.
  • Остап Маркевич очолив "Чорноморець" у жовтні 2019 року. До роботи з одеським клубом він очолював "Агробізнес".
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Чорноморець Трансфери
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