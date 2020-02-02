Сікорський, якого вигнали з клубу за поїздку в Росію, гратиме в команді Маркевича

Наставник "Чорноморця" Остап Маркевич підтвердив, що Ігор Сікорський підсилить одеський клуб. Сікорський перейде в "Чорноморець" після того, як "Агробізнес" розірвав з ним контракт.

Першоліговий "Агробізнес" припинив співпрацю з Сікорським через поїздку гравця в Росію. У клубі заявили, що не можуть допустити, щоб їхні гравці їздили в Росію.

До теми: Це історія всього нашого народу: Сікорський розповів про поїздку в Санкт-Петербург

Сікорський, коментуючи скандал, заявив, що не поїхав би в Росію, якби знав про реакцію клубу та суспільства. У Сікорського в Росії живуть родичі.

Син легендарного тренера Мирона Маркевича Остап, який очолює "Чорноморець", заявив, що Сікорський стане гравцем "моряків".

Швидше за все, Ігор стане гравцем "Чорноморця". У нього склалася складна ситуація, людина помилилася. Всі припускаються помилок. Наскільки мені відомо, Сікорський вибачився перед суспільством і визнав свою помилку. Він про це сказав в особистій бесіді. У Ігоря рідні живуть у Росії. Головне, що він розуміє свою помилку,

– цитує Маркевича Sport Arena.