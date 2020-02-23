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Сильна духом і тілом: спортивні фото легкоатлетки-красуні Бех-Романчук

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Марина Бех-Романчук / instagram.com

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук за зимовий період здобула чимало перемог для України.

Спортсменка спеціалізується на стрибках у довжину. Нещодавно на турнірі у Франції вона продемонструвала найкращий результат – 6,90 метра і посіла перше місце.

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Ще один з останніх здобутків – перемога на турнірі серії World Indoor Tour в Глазго (Шотландія). 

Також легкоатлетка активно веде свою сторінку в інстаграмі, де показує як тренування, змагання, так і відпочинок. На фото Бех-Романчук завжди виглядає спортивно і підтягнуто, чим змогла підкорити як фоловерів, так і багато ЗМІ, з заголовків яких вона майже не зникає.

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини Спорту Спорт Марина Бех-Романчук Легка атлетика
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