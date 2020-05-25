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Сім років як українець востаннє вигравав Лігу чемпіонів: відео унікального фіналу

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Сім років як українець востаннє вигравав Лігу чемпіонів: відео унікального фіналу
Сім років як українець востаннє вигравав Лігу чемпіонів: відео унікального фіналу / GETTY IMAGES

7 років тому, 25 травня 2013 року, відбувся унікальний фінал Ліги чемпіонів. Вперше у вирішальному матчі турніру зійшлися дві німецькі команди – "Баварія" і "Боруссія" Дортмунд. Є у цьому фіналі й український слід.

Шлях до фіналу

На шляху до фіналу німецькі клуби розчавили іспанських грандів у півфіналі, пише 24 канал. "Баварія" Юппа Хайнкеса за сумою двох матчів знищила "Барселону" з рахунком 7:0.

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У паралельній грі "Боруссія" під орудою Юргена Клоппа здолала мадридський "Реал" з рахунком 4:3.

До цього "Баварія" пройшла лондонський "Арсенал" та туринський "Ювентус". Натомість "джмелі" вибили донецький "Шахтар" та іспанську "Малагу".

Вирішальний гол "містера Вемблі"

Поєдинок у Лондоні на стадіоні "Вемблі" краще розпочали футболісти "Боруссії". Дортмундці змарнували декілька чудових нагод відкрити рахунок.

"Баварія" перехопила ініціативу ближче до середини тайму. Чудовий шанс вивести мюнхенців вперед мав Ар'єн Роббен, проте він не зміг реалізувати вихід віч-на-віч з Романом Вайденлфеллером.

У другому таймі події розгорталися набагато цікавіше. "Баварія" вийшла вперед завдяки голу Маріо Манджукіча.

Але дуже швидко "джмелі" зрівняли рахунок. Данте збив Ройса у штрафному – пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував Ілкай Гюндоган.

Здавалося, що забитий гол додасть імпульсу атакам команди Клоппа. Тим паче за рік до того "Баварія" програла драматичний фінал "Челсі", в якому теж відкрила рахунок.

Та мюнхенці засвоїли урок. На 90-й хвилині Боатенг віддав довгу передачу: м'яч опинився у Рібері і француз вивів Роббена віч-на-віч з Вайденфеллером.

Цього разу удача була на стороні нідерландця. Він покотив м'яч повз воротаря "Боруссії" – 2:1.

Після цього у "Баварії" Роббена почали називати "містер Вемблі" на честь вирішального голу у фінальному матчі.

У тому сезоні "Баварія" оформила так званий "требл". Мюнхенці до перемоги в Лізі чемпіонів додали звитягу в чемпіонаті та Кубку Німеччини.

Баварія – Боруссія Дортмунд відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів 2013

Український слід

  • До заявки "Баварії" на матч потрапив український футболіст Анатолій Тимощук. Для ексгравця збірної України це був третій фінал Ліги чемпіонів.
  • У попередніх двох "Баварія" з Анатолієм програла "Інтеру" (2010) і "Челсі" (2012).
  • На жаль, у фіналі 2013 року Тимощук не зіграв. Проте український футболіст зміг підняти трофей над головою.
  • Поки Тимощук останній українець, який вигравав Лігу чемпіонів.
Автор: Михайло Гема
Теги: Ліга чемпіонів ФК Боруссія Д Баварія Новини Спорту Футбол Спорт
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